Niger: Le Président Issoufou annonce une batterie de mesures de prévention contre le covid 19

18 Mars 2020

Niamey, Niger, 18 mars (Infosplusgabon) - Le président nigérien Issoufou Mahamadou a annoncé, mardi soir, dans un message à la nation, une batterie de mesures dans le cadre de la prévention contre le coronavirus au Niger ou aucun cas n’est encore détecté.

Ces mesures, qui viennent s’ajouter à plusieurs autres prises depuis le 13 mars derniers, concernent, entre autres, la fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zinder pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit, sauf pour les vols domestiques, cargos, sanitaires et militaires.

En outre, il y a la fermeture de toutes les frontières terrestres pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit excepté pour le transport des marchandises.

Une concertation sera engagée entre le gouvernement et les leaders religieux (Oulémas et prêtres) afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte.

Le chef de l’Etat a également annoncé la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 20 mars 2020 à minuit. La fermeture des bars, des boîtes de nuit, salles de cinéma et des lieux de spectacle à compter du 18 mars 2020 à minuit.

Dans la batterie des mesures, on note aussi l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette mesure concerne notamment les baptêmes, les mariages et toute autre forme de cérémonie, sur toute l’étendue du territoire. En particulier, les ateliers et séminaires sont interdits jusqu'à nouvel ordre.

Le gouvernement a en outre institué des mesures d’hygiène obligatoires dans les marchés, magasins, restaurants, services publics et privés, ainsi que le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les restaurants, les entreprises, les zones aéroportuaires et les lieux publics.

Le plan d’urgence mis en œuvre depuis quelques jours sera révisé pour tenir compte des nouvelles exigences, pour un financement d'une somme d'un milliard de francs CFA sur le budget national.

« Depuis la grippe espagnole, il y a un siècle, l’humanité n'a pas connu un fléau sanitaire d'une telle ampleur. Il n’y a ni traitement, ni vaccin. Notre seule arme reste la prévention. Appliquons donc avec rigueur les mesures et prions Dieu pour qu'il protège notre pays, et au-delà, le monde », a conclu le Président Issoufou dans son message à la nation.

