Les députés appelés à donner la bonne information à leurs bases sur le Coronavirus

Kinshasa, RD Congo, 18 mars (Infosplusgabon) - Dr Jean Jacques Muyembe Tamfum, directeur de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), a appelé, mardi, les députés réunis à l’hémicycle du Palais du peuple, à donner la bonne information à leurs bases pour vaincre le Coronavirus.

Le virologue, qui était convié par l’Assemblée nationale, pour une séance académique sur les maladies Ebola et Coronavirus, s’est appesanti sur la maladie à virus Ebola en voie d’être vaincue dans l’est du pays avec le concours des élus.

« La population a confiance en vous et vous écoute. Lorsque vous leur parlez, ils suivent vos directives. Si nous avons pu vaincre la MVE à Mandina, à Beni et ailleurs, c’est notamment grâce au changement de comportement et de langage des élus du peuple, qui a eu un effet positif sur la population », a-t-il souligné.

Dr Jean Jacques Muyembe, qui parlait des phénomènes épidémiologiques en RD Congo, a indiqué que Ebola et le Covid-19 proviennent tous les deux des contacts de l’homme avec des animaux.

Tout en faisant ce parallélisme, il a fait savoir qu’aujourd’hui, on est à la phase de la contamination d’homme à homme, pour Ebola aussi bien que pour le coronavirus.

S’agissant de la maladie à virus Ebola en RD Congo, Dr Jean-Jacques MuyembeTamfum a souligné qu’elle a pris naissance en 1976 à Yambuku dans le grand Equateur. Il a retracé les autres poussées de la maladie à Isiro et dans d’autres parties de la RD Congo, jusqu’à l’est où elle est en phase terminale. Il s’est aussi appesanti sur ses modes de contamination, ainsi que des procédures entreprises pour son éradication progressive.

Les épidémies passées de la maladie à virus Ebola, a-t-il dit, ont été contenues en prenant des mesures de santé publique telles que le lavage des mains, la prise de température, le suivi des contacts et l’isolement des malades.

Mais il a fallu que l’équipe de riposte introduise des innovations technologiques pour rencontrer les nouveaux défis posés par l’épidémie dans l’est du pays.

