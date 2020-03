Coronavirus : la Tunisie ne recevra aucun vol à partir de minuit ce mardi

18 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 18 mars (Infosplusgabon) - La Tunisie ne recevra aucun vol aérien en provenance de l'étranger à partir de minuit ce mardi, à l'exception de ceux réservés aux rapatriements en application de la décision du gouvernement tunisien visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé, mardi, le ministre tunisien du Transport, Anouar Maarouf.

"Nous appliquerons les instructions avec rigueur et la situation est sérieuse et nous n'accepterons aucune tolérance avec cette situation qui est exceptionnelle", a notamment déclaré M. Maarouf.

De son côté, la Compagnie tunisienne de l'électricité et du gaz a décidé de reporter la coupure du courant pour des clients qui n'avaient pas honoré leurs factures et ce à partir de ce mardi. Cette décision intervient à la suite "des circonstances exceptionnelles que traverse le pays marquées par la propagation du nouveau coronavirus et grâce à la volonté de la compagnie d'accompagner ses clients socialement", indique un communiqué de la compagnie.

La Tunisie a enregistré jusqu'à présent 24 cas confirmés du virus, alors que 5.957 personnes sont mises en quarantaine, rappelle-t-on.

