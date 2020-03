Fayez al-Sarraj discute avec les maires des villes de l'ouest de la Libye du plan de mobilisation contre le coronavirus

18 Mars 2020

Tripoli, Libye, 18 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union national, Fayez al-Sarraj, a discuté, mardi, avec les maires et membres des conseils municipaux de la région de l'ouest de la Libye du plan général de mobilisation pour faire face aux risques et aux répercussions de l'épidémie de coronavirus, au moment où le pays s'est coupé du monde en fermant les frontières terrestres et aériennes bien qu'aucun cas d'infection au Covid-19 n'ait été enregistré sur le territoire libyen.

Un communiqué du gouvernement d'union nationale a précisé que le président du Parlement réuni à Tripoli, Hamouda Siala, a assisté à la réunion qui a eu lieu dans la capitale libyenne.

M. al-Sarraj a évoqué, au cours de la rencontre, "la bataille dangereuse que la Libye et les pays du monde entier mènent contre la pandémie de Corona".

Il a rappelé les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence et de la mobilisation annoncées pour lutter contre le virus, et les mesures de précaution strictes, ajoutant que les municipalités ont un rôle fondamental et pivot dans cette confrontation, avec un suivi et une surveillance, en obligeant chacun à adopter des comportements préventifs émis par les services médicaux et de sécurité.

Il a appelé à ce que "la pleine coordination entre les municipalités et le comité de crise qui a été formé, soit appliquée pour suivre les développements et mettre en œuvre la protection, la vaccination et le traitement", soulignant que ces mesures feront l'objet d'une évaluation continue.

M. al-Sarraj a abordé le problème de l'amoncellement des ordures, qui représente un grand danger, ce qui impose l'urgence de travailler pour le traiter, soulignant la nécessité d'assurer la continuité de fournir les services et les besoins de base aux citoyens.

Les différentes municipalités du Grand Tripoli sont confrontées depuis le 4 avril dernier dans le sillage de l'offensive militaire contre Tripoli, au problème de ramassage des déchets en raison de l'insécurité qui règne empêchant l'accès à la principale décharge où sont collectées les ordures de la ville.

Plutôt, le comité de crise formé par le Conseil présidentiel a discuté lors de sa réunion tenue mardi au siège du Conseil présidentiel dans la capitale, Tripoli, des derniers développements politiques, militaires et économiques en Libye, selon le communiqué.

Le comité est composé du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, du président du Haut Conseil de l'État, Khaled al-Machri, du président de la Chambre des représentants (Parlement) à Tripoli, Hamouda Siala, du gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddigh al-Kabir, du ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha, et du chef de l'administration, Sule Al-Shanti, et du chef du Bureau d'audit, Khaled Chakchak.

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a proclamé, samedi, l'état d'urgence et la mobilisation générale et consacrée une enveloppe de 375,14 millions de dollars pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Parmi les mesures pour faire face à l'entrée de la maladie dans le pays, M. Al-Sarraj a annoncé la fermeture, à partir de lundi, de tous les points de passage terrestres et aériens pendant trois semaines, ainsi que la fermeture, dimanche, des établissements scolaires pour deux semaines renouvelables, la fermeture des cafés à partir de 16h00 et l'interdiction de ceux qui servent le narguilé.

A noter qu'une exception a été faite des points de passage frontaliers terrestres avec la Tunisie Wazen et Ras Jedir laissé ouverts pour évacuer les ressortissants libyens coincés en Tunisie.

Des dispositions ont été également prises pour limiter les rassemblements dans les administrations publiques et certains endroits publics avec la suspension des activités culturelles.

