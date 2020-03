Le Kenya confirme un quatrième cas de coronavirus et envisage d'interdire les vols

18 Mars 2020

Nairobi, Kenya, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Kenya a confirmé son quatrième cas de coronavirus chez une femme qui est arrivée dans le pays en provenance de Londres et qu'il était à la recherche de ses contacts, a déclaré mardi le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

Le nouveau cas a été découvert après un test effectué dans un établissement de santé privé, a déclaré le ministre.

La personne avait quitté Londres pour Nairobi le 8 mars mais sa présence n'avait été confirmée que mardi, ce qui laisse entrevoir une propagation catastrophique du virus au Kenya.

Le Kenya compte à ce jour quatre cas confirmés de coronavirus.

Le gouvernement surveille trois autres citoyens présentant des symptômes qui répondent aux critères de l'Organisation mondiale de la santé pour le dépistage du coronavirus, a déclaré le ministre.

Vingt-trois autres personnes ont été autorisées à se mettre en auto-quarantaine après avoir séjourné pendant plusieurs jours dans un centre désigné de mise en quarantaine. "Nous n'avons que quatre cas pour l'instant. Nous pouvons presque prédire que nous en aurons d'autres", a déclaré M. Kagwe lors d'une conférence de presse.

Le Kenya a annoncé son intention d'interdire aux étrangers d'Europe et du reste du monde de se rendre dans ce pays à la suite de la pandémie de coronavirus.

L'arrivée mardi de vols en provenance de Londres, du Rwanda et d'autres pays a fait naître la perspective d'une nouvelle propagation du virus.

M. Kagwe a déclaré qu'un arrêt total des vols est "toujours à l’étude", en fonction de l’évolution de la situation sur le virus.

Les autorités kenyanes ont déclaré que des mesures étaient prises pour un arrêt total des vols, suite à l'épidémie de coronavirus au Kenya.

Le ministère de la Santé a déclaré qu'il autoriserait l'accès aux cargos à condition que les membres de l'équipage soient mis en quarantaine à leur arrivée.

"Nous avons envisagé et trouvé des moyens pour que le cargo et l'avion puissent arriver à condition que l'équipage soit mis en quarantaine. Nous avons convenu avec les Chinois d'autoriser l'arrivée du cargo au Kenya", a déclaré M. Kagwe.

Au Kenya, le premier cas de coronavirus a été découvert chez une jeune femme que l'on pensait initialement vivre seule.

Au moins 27 personnes étaient liées au premier cas. Les deux autres cas ont été liés au premier cas.

Entre-temps, le président Uhuru Kenyatta a déclaré une journée nationale de prière.

Le président a déclaré que le monde est confronté à une grave menace, provoquée par une pandémie en expansion qui touche tous les peuples, tous les pays et toutes les institutions du monde.

"Dans notre propre contexte local, nous avons fait et continuons de faire tout ce qui est possible pour assurer la sécurité de nos citoyens et empêcher la propagation du virus à notre population tout en assurant la continuité des opérations commerciales", a déclaré le président.

Le président Kenyatta a déclaré que les Kenyans, même avec ces efforts, ne peuvent ignorer la nécessité de se tourner vers Dieu.

"Nous reconnaissons toujours que nous ne sommes rien sans notre Dieu. Et nous avons appris au fil du temps que se tourner vers Dieu dans de telles circonstances nous donne non seulement du réconfort mais aussi de l'espoir et de la force pour surmonter même les défis qui, pour nous en tant qu'humains, peuvent sembler insurmontables", a déclaré le président.

