La BAD exclut deux sociétés nigérianes pour pratiques frauduleuses

18 Mars 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce mardi, la suspension de Beulah Universal Link Resources Limited et de Bluestream Systems and Device Limited pour une période respective de 36 mois et 12 mois.

Les deux sociétés sont enregistrées au Nigeria.

Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a établi que Beulah Universal Link Resources Limited et Bluestream Systems and Device Limited se sont livrés à des pratiques frauduleuses par le biais de leur offre conjointe soumise dans le cadre du Projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu urbain mis en œuvre dans l'État d'Oyo au Nigeria.

Dans leur soumission à un appel d'offres pour des contrats de construction et de réhabilitation de réservoirs d'eau, les sociétés ont fait de fausses déclarations sur leurs qualifications pour les contrats.

Les suspensions rendent Beulah Universal Link Resources Limited et Bluestream Systems and Device Limited inéligibles pour participer aux projets financés par la Banque pendant leurs périodes de suspension respectives.

En outre, la suspension de Beulah Universal Link Resources Limited pour une durée de 36 mois permet à d'autres banques multilatérales de développement, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque inter-américaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale, de procéder à des suspensions croisées dans le cadre de l'Accord de reconnaissance mutuelle des décisions de radiation.

Le projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu urbain est financé par le Fonds africain de développement, une entité du groupe de la Banque africaine de développement.

Le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque africaine de développement est chargé de prévenir, de dissuader et d'enquêter sur les allégations de corruption, de fraude et autres pratiques répréhensibles dans les opérations financées par le Groupe de la Banque.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon