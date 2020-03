La BAD va offrir des solutions énergétiques durables aux communautés mal desservies du Nigeria

18 Mars 2020

Abuja, Nigeria, 18 mars (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement nigérian ont lancé le Projet national d'électrification (National Electrification Project, NEP), afin de remédier au déficit critique d'accès à l'énergie en canalisant les investissements du secteur privé vers des solutions mini-réseau et hors réseau.

La chaîne de télévision de la BAD a déclaré que le projet, qui sera mis en œuvre par l'Agence d'électrification rurale du Nigeria, est une impulsion aux efforts visant à atteindre l'objectif d'accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Le financement conjoint de 200 millions de dollars américains de la Banque et de l'Africa Growing Together Fund (AGTF) permettra de réduire les risques et d'augmenter les investissements du secteur privé dans le secteur hors réseau, en favorisant un écosystème commercial propice à l'électrification rapide des communautés hors réseau du Nigeria, a déclaré la BAD.

S'exprimant lors du lancement mardi, le ministre d'État nigérian de l'Energie, M. Goddy Jedy Agba, a remercié la Banque africaine de développement d'avoir investi dans le projet et a souligné son potentiel de transformation.

"Imaginez l'impact qu'un projet comme le NEP aura lorsqu'il sera dupliqué dans les communautés rurales du pays", a-t-il déclaré.

Le vice-président par intérim de la Banque pour l'électricité, l'énergie, le changement climatique et la croissance verte, Wale Shonibare, a présenté les résultats attendus du projet en matière de développement.

"Plus de 500.000 personnes auront accès à environ 76,5 MW de puissance, dont 68 MW seront produits par l'énergie solaire", a-t-il déclaré.

Huit universités auront accès à une énergie fiable, a-t-il ajouté, et 150 étudiants recevront une formation sur les solutions d'énergie renouvelable. En outre, 20.000 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) seront approvisionnées en appareils et équipements.

Ebrima Faal, principal directeur de la Banque africaine de développement au Nigeria, a déclaré que le NEP et d'autres projets énergétiques soutenus par la Banque avaient été soigneusement conçus pour garantir aux Nigérians un meilleur accès à une énergie fiable, abordable et sûre.

Le NEP entre dans le cadre de la New Deal de la Banque africaine de développement sur l'énergie pour l'Afrique, les cinq grandes priorités et le plan d'action de la Banque sur le changement climatique. Il est également aligné sur la stratégie et le plan de mise en œuvre de l'électrification rurale (Rural Electrification Strategy and Implementation Plan, RESIP) du gouvernement fédéral du Nigeria et sur le programme de relance du secteur de l'électricité, qui a pour objectif d'accroître les investissements privés dans le secteur de l'énergie.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon