Plusieurs vols annulés à l’aéroport de Cotonou suite à la confirmation d'un cas d'infection au coronavirus

Cotonou, Bénin, 18 mars (Infosplusgabon) - Les vols de quatre compagnies aériennes viennent d’être annulés à l’aéroport de Cotonou, selon un communiqué publié ce mardi par « Aviation Handling Services » à l'intention des usagers de l'aéroport.

« Aviation Handling Services informe les usagers de l’aéroport international cardinal Bernadin Gantin que les vols Royal Air Maroc, Ceiba, Cronos, et Air Mauritanie sont annulés jusqu’à nouvel ordre », selon ce communiqué de la structure en charge de la gestion des vols, qui intervient au lendemain de la confirmation d’un cas du coronavirus dans la ville de Cotonou.

Hier mardi, rappelle-t-on, le ministre béninois de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin a déclaré que le Bénin venait d’enregistrer son premier cas d’infection au coronavirus.

Il s’agit, précise-t-on, d’un sujet de nationalité burkinabé de sexe masculin âgé de 49 ans qui est rentré sur le territoire béninois jeudi dernier.

L’intéressé qui aurait quitté son pays le 21 février a séjourné durant 11 jours en Belgique, est retourné séjourner huit jours au Burkina Faso, avant d’arriver au Bénin le 12 mars par voie aérienne.

Depuis la survenue de cette épidémie, rappelle-t-on, le gouvernement béninois a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition sur son territoire et à en assurer une bonne gestion, le cas échéant.

Ces mesures concernent, entre autres, le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d’entrée du pays, notamment à l’aéroport et au port de Cotonou, la prescription systématique de l’auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque et la restriction des voyages non indispensables vers ces pays.

Les autorités béninoises, qui organisent actuellement une campagne d’information et de sensibilisation dans les communes, établissements scolaires et universitaires, recommandent aux populations d’éviter les poignées de mains et les accolades.

Des sites d’isolement et de prise en charge sont également prévus dans tous les départements et une ligne verte mise en place pour informer, conseiller et orienter les populations.

Au total, « …6,950 milliards F CFA nécessaires à la prise en charge des actions d’extrême urgence dans le cadre de la lutte contre cette épidémie » ont été déjà mobilisés par l’Etat béninois, rassure-t-on.

Ce montant est destiné à la construction d’infrastructures nécessaires à la prise en charge et au traitement des personnes infectées, à l’acquisition de divers équipements pour renforcer le plateau technique et de consommables médicaux et à la mise à disposition de bâtiments pour assurer l’isolement de personnes suspectées de porter les germes du COVID-19, le temps de la période d’observations.

