Coronavirus : Le Togo prend d’importantes mesures et va débloquer 2 milliards de F CFA pour faire face à la pandémie

18 Mars 2020

Lomé, Togo, 18 mars (Infosplusgabon) - Pour faire face au coronavirus qui fait des ravages dans le monde, le gouvernement togolais, en conseil des ministres, va débloquer la somme de 2 milliards de F CFA et a pris d’importantes mesures dont l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes et la suspension pour deux semaines des liaisons aériennes avec les pays à risques, a-t-on noté à Lomé.

Au total, 8 mesures jugées indispensables pour le gouvernement togolais dont le pays n’a enregistré qu’un seul cas depuis le 5 mars dernier.

Les mesures concernent entre autres : la suspension pour deux semaines, à partir de vendredi prochain de toutes les liaisons aériennes en provenance des « pays à haut risque », notamment l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne.

A cet effet, a-t-on appris de bonnes sources, Brussels Airlines assurera sont dernier vol vers le Togo le 18 mars et Air France le 19 mars.

De même, indique-t-on, les ressortissants togolais et les résidents permanents seront soumis à une quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire.

Tous les événements internationaux prévus dans le pays sont annulés pour trois semaines.

L’Etat déconseille aux Togolais de voyager vers les pays où sévit la pandémie et les « missions officielles non essentielles » sont interdites aux officiels, vers les pays jugés à haut risque.

Outre ces mesures, le gouvernement interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes pour un mois sur toute l’étendue du territoire à parti de jeudi 19 mars prochain.

Les mesures sanitaires sont strictes, et le gouvernement va procéder au renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, notamment, le lavage des mains avec du savon, le recours au gel hydro alcoolique et recommande aux populations de ne pas saluer en se serrant les mains et éviter des embrassades.

Ces mesures nécessitant des moyens financiers, il est prévu le déblocage de 2 milliards de F CFA pour faire face aux actions urgentes.

Le Togo, rappelle-t-on, n’a enregistré qu’un seul cas de coronavirus, et le pays a organisé des moyens de riposte en équipant l’aéroport, le port et les frontières terrestres de matériels de protection contre la pandémie.

