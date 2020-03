France : Le Nouvel Etat Pied-Noir en Méditerranée et en Mer Noire sensibilise sa communauté sur la pandémie du Coronavirus

17 Mars 2020

LIBREVILLE, 17 mars (Infosplusgabon) – L’Etat Pied-Noir en Méditerranée et en Mer Noir, a lancé très tôt, et ce, bien avant les autorités françaises, les mesures de précaution et l’appel au confinement de sa communauté répartie à travers le monde pour lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus, qui pourrait devenir un mal du siècle.

Le virus qui se propage facilement grâce au laxisme des populations, aujourd’hui pétries par la peur, n’a pas encore atteint son pic de propagation en France ou en Afrique, notamment ailleurs, nous réserve bien de surprises. Une vraie guerre avec un ennemi invisible scrute l’horizon.

Les nouveaux cas détectés augmentent ….

De plus en plus de pays sont touchés par le coronavirus en Europe et dans le monde, le nombre de cas détectés et de décès liés au Covid-19 ne cessant d'augmenter chaque jour. France, Italie, Chine... Point sur la situation par pays et carte de l'évolution du virus dans le monde.

Au 17 mars 2020, alors que de plus en plus de pays prennent progressivement des mesures de confinement pour limiter la propagation du coronavirus, le bilan humain ne cesse de s'alourdir chaque jour avec un nombre croissant de personnes infectées par le Covid-19 et de décès liés au virus en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Angleterre, au Maroc...

Ce mardi, on compte au total plus de 190 000 cas de coronavirus détectés à travers le monde et plus de 7 500 morts. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché par le coronavirus avec 27 980 personnes testées positivement et 2 158 morts répertoriés.

Le Monde, confronté à une guerre inédite, a besoin de se ressaisir à travers des comportements simples mais continus.

En France, tous déplacements, tous rassemblements, toutes réunions publiques ou privées sont désormais annulés jusqu'à nouvel ordre.

Le Président de la République Emmanuel Macron a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;

Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

L’Etat Pied-Noir est également mobilisé

Les cérémonies des 23 mars et 26 mars 2020 à Nice, Montpellier et ailleurs sont suspendues. Une cellule de crise a été créée pour contrer la propagation du coronavirus. Et les dirigeants plaident pour l'Union et la Solidarité totales.

Réaliste, la communauté Pied-Noir estime qu’il faudra patienter encore plusieurs mois pour surmonter les difficultés sanitaires actuelles.

Dans le prolongement des mesures et attitudes à adopter, les conseils d'un chercheur collaborant avec le groupe de travail qui lutte contre l'épidémie de coronavirus vient à propos.

Jacqueline Miralles Terroni nous informe que l'infection par le virus ne provoque pas un rhume avec écoulement nasal ou une toux grasse, mais une toux sèche, c'est la chose la plus facile à reconnaître.

Le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt s'il est exposé à des températures de 26-27 degrés : il faut donc souvent consommer des boissons chaudes comme du thé, de la tisane ou de la soupe pendant la journée, ou simplement de l'eau chaude : les liquides chauds neutralisent le virus, donc évitez de boire de l'eau glacée.

1. La taille du virus est assez grande (diamètre d'environ 400-500 nanomètres), donc n'importe quel type de masque peut l'arrêter : dans la vie normale, les masques spéciaux ne sont pas nécessaires, des masques simples suffisent.

En revanche, la situation est différente pour les médecins et les professionnels de santé qui sont exposés à de fortes charges virales et doivent utiliser des équipements spéciaux.

2. Lorsque le virus se trouve sur des surfaces métalliques, il survit pendant environ 12 heures. Ainsi, lorsque vous touchez des surfaces métalliques telles que des poignées de portes, des appareils électroménagers, des barres de tramways, etc., lavez-vous bien les mains et désinfectez-les soigneusement.

3. Le virus peut vivre niché dans les vêtements et les tissus pendant environ 6/12 heures : les détergents normaux peuvent le tuer. Pour les vêtements qui ne peuvent pas être lavés tous les jours, vous pouvez les exposer au soleil de façon prolongée, le Covid 19 ne résistera pas.

Comment le Covid-19 se manifeste–t-il ?

1. Le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche : ce symptôme peut durer 3/4 jours.

2. le virus voyage ensuite à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires, descend dans la trachée, puis s'installe dans les poumons, provoquant une pneumonie. Cette étape dure environ 5/6 jours.

3. La pneumonie se produit par une forte fièvre et des difficultés à respirer, mais elle n'est pas accompagnée des frissonnements classiques. Si vous avez la sensation de vous étouffer, contactez immédiatement votre médecin.

Comment pouvez-vous l'éviter ?

1. La transmission du virus se fait surtout par contact direct, en touchant des tissus ou des matériaux sur lesquels le virus est présent : il est essentiel de se laver les mains fréquemment.

Le virus ne survit sur vos mains que pendant une dizaine de minutes, mais en dix minutes, beaucoup de choses peuvent arriver : se frotter les yeux ou se gratter le nez par exemple, et ainsi laissez le virus entrer dans votre gorge...

Alors, pour votre propre bien et pour celui des autres, lavez-vous les mains très très souvent et désinfectez-les avec un gel mains hydroalcoolique!,éternuements dans votre coude, usage unique du mouchoir.

2. Vous pouvez vous gargariser avec une solution désinfectante qui élimine ou minimise la quantité de virus qui pourrait entrer dans votre gorge, ainsi vous l'éliminez avant qu'il ne descende dans la trachée puis dans les poumons.

3. DESINFECTER le clavier des ordinateurs et des téléphones portables.

De plus, le Covid19 peut ne pas présenter de signes d'infection pendant de nombreux jours, pendant lesquels on ne peut pas savoir si une personne est infectée ou pas.

Mais lorsque vous avez de la fièvre et/ou que vous toussez, vos poumons sont généralement déjà pris à 50 %.

Les experts suggèrent donc de faire une simple vérification que l'on peut faire soi-même TOUS LES MATINS. :

Prenez une grande respiration et retenez votre souffle pendant plus de 10 secondes. Si vous y parvenez sans tousser, sans sentiment d'oppression, etc., cela montre qu'il n'y a pas de fibrose dans les poumons, ce qui indique essentiellement l'absence d'infection.

Dans des moments aussi critiques, faites cette vérification chaque matin dans un environnement d'air propre.

Ce sont là des informations et des conseils simples de médecins qui traitent les cas de COVID-19.

Retrouvez ci-dessous le lien de la situation de l’épidémie au coronavirus à travers le monde https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

http://etat-pied-noir.eu/etat%20p-n.htm

FIN/INFOSPLUSGABON/OPC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon