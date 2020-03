Zimbabwe : 14 personnes ont été testées dans le pays au Coronavirus, selon le ministère zimbabwéen de la Santé

16 Mars 2020

Harare, Zimbabwe, 16 mars (Infosplusgabon) - 14 personnes, au total, ont été testées au Coronavirus au Zimbabwe par le ministère zimbabwéen de la Santé depuis l'apparition de cette maladie mortelle.

Le ministère zimbabwéen de la Santé a également procédé au dépistage de plus de 9700 voyageurs au niveau des ports d'entrées du pays, selon un communiqué.

"Le laboratoire national de microbiologie de référence a testé 14 cas suspects au Coronavirus qui se sont tous révélés négatifs. Le ministère voudrait rassurer la nation que jusqu'à ce jour, aucun cas positif de Covid-19 n'a été enregistré au Zimbabwe," a déclaré le ministère, dans un communiqué rendu public.

"Le ministère voudrait également informer le public qu'il avait été saisi d'un cas suspect concernant une femme âgée de 25 ans qui avait été hospitalisée dans la clinique de l'université Ezekiel Guti du Zimbabwe, le 13 mars 2020 après avoir présenté des symptômes apparentés à la grippe (mal de gorge, écoulement nasal, maux de tête, malaise corporel généralisé et de la toux sèche)".

Le ministère zimbabwéen a ajouté qu'en raison du déplacement qu'avait effectué ce cas suspect, l'infirmier qui était à son chevet à la clinique a immédiatement notifié et saisi l'équipe locale d'intervention rapide par rapport à cette femme soupçonnée de porter le Coronavirus.

"La femme en question aurait quitté la Chine, le 5 Février 2020, avant de faire escale pendant un jour en Afrique du Sud. Le 27 février, elle s'est rendue de nouveau en Afrique du Sud avant de retourner au Zimbabwe le lendemain", souligne le communiqué du ministère de la Santé.

" Elle n'avait eu aucun contact avec une personne souffrant de la grippe à l'exception d'une de ses voisines de chambre qui présentait des symptômes apparentés à la grippe, le 10 mars 2020, même si elle n'avait pas quitté auparavant le territoire zimbabwéen".

Le Comité zimbabwéen de riposte rapide contre le COVID-19 s'est rendu immédiatement auprès de la femme pour une confirmation et une évaluation et a finalement découvert qu'elle ne souffrait pas du Coronavirus et a été finalement autorisée à rentrer chez elle.

" Le ministère zimbabwéen de la Santé reste en alerte par rapport à la pandémie du Coronavirus qui affecte chaque secteur. Une approche multi-sectorielle dans la riposte contre la pandémie est essentielle et est en train d'être exécutée sous l'égide du plan national de riposte et de prévention contre la maladie", a ajouté le ministère zimbabwéen de la Santé.

