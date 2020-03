Le parlement togolais lève l’immunité parlementaire d’Agbéyomé Kodjo pour qu’il soit jugé

16 Mars 2020

Lomé, Togo, 16 mars (Infosplusgabon) - Le parlement togolais, en séance spéciale, ce lundi, a levé l’immunité parlementaire du député candidat, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, pour qu’il soit jugé pour « troubles aggravés à l’ordre public », a-t-on appris de sources officielles, ce lundi à Lomé.

Quatre-vingt députés sur quatre-vingt onze ont voté pour, 2 contre et 8 se sont abstenus.

Candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), classé 2e avec 19,45% des suffrages après Faure Gnassingbé déclaré vainqueur avec 70,78%, il conteste les chiffres et s’autoproclame gagnant du scrutin.

Le 10 mars dernier, rappelle-t-on, le Procureur de la République a réclamé la levée de son immunité parlementaire pour le poursuivre en justice.

La justice lui reproche de s’être autoproclamé président contre l’avis de la CENI et de la Cour constitutionnelle, d’avoir nommé un Premier ministre, de s’être adressé aux forces armées et de défense avec le titre de chef de l’Etat, d’avoir créé un site web officiel du gouvernement, et d’avoir utilisé les armoiries de l’Etat.

Aussi, est-il accusé de « troubles aggravés à l’ordre public, de diffusion de fausses nouvelles, de dénonciations calomnieuses et d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

Le ministère public entend engager « sans délai» des poursuites pénales contre lui afin qu’il réponde des « faits délictuels et criminels » sus mentionnés conformément aux dispositions pénales en vigueur au Togo.

Son équipe de campagne et des membres de son parti sont en réunion pour une action contre cette levée d’immunité parlementaire de leur candidat.

