Aucune infection au coronavirus parmi les Libyens résidant à l'étranger, selon le ministère des Affaires étrangères

16 Mars 2020

Tripoli, Libye, 16 mars (Infosplusgabon) - Les missions diplomatiques libyennes n'ont enregistré aucun cas de nouveau virus Corona parmi les Libyens établis à l'étranger, a annoncé, lundi, le vice-ministre des Affaires étrangères pour les Affaires techniques, Mahmoud Al-Tilissi, au moment où le pays n'a pas encore enregistré de cas confirmés d'infection au coronavirus, une épidémie qui se propage dans le monde.

Cette annonce intervient après une communication directe et continue avec les chefs des missions diplomatiques et les comités formés au sein de ces missions à l'étranger pour suivre la situation des citoyens et l'évolution des pays dans lesquels le virus a été annoncé, selon un communiqué publié, lundi, par le ministère.

M. Al-Tilissi a passé en revue les mesures prises par les missions et les mécanismes en place pour garantir que l'assistance médicale nécessaire parvienne à ceux qui en ont besoin.

Il convient de noter que le ministère des Affaires étrangères a constitué un comité de crise pour suivre l'évolution de l'épidémie de virus et prendre les mesures nécessaires sous la direction de M. Al-Tilissi et du vice-ministre aux affaires administratives et financières, Hamza Al-Okali.

Samedi, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a proclamé l'état d'urgence et la mobilisation générale et consacrée une enveloppe de 375,14 millions de dollars pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Parmi les mesures pour faire face à l'entrée de la maladie dans le pays, M. Al-Sarraj a annoncé la fermeture, à partir de demain mardi, de tous les points de passage terrestres et aériens pendant trois semaines, ainsi que la fermeture, dimanche, des établissements scolaires pour deux semaines renouvelables, la fermeture des cafés à partir de 16h00 et l'interdiction de ceux qui servent le narguilé.

Des dispositions ont été également prises pour limiter les rassemblements dans les administrations publiques et certains endroits publiques avec la suspension des activités culturelles.

