Un Nigérian arrêté avec de l'héroïne à l'aéroport de Maurice

16 Mars 2020

Port Louis, Maurice, 16 mars (Infosplusgabon) - Un nigérian de 33 ans a été intercepté vendredi à l'aéroport international SSR de Maurice, par la Section des douanes chargée de la lutte contre les stupéfiants (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA) avec 66 boulettes d'héroïne, ont indiqué lundi, des sources officielles relevant de la MRA.

Selon les mêmes sources, 19 boulettes ont été trouvées dans ses sous-vêtements et il a purgé le reste dans un hôpital local.

Dans une communication, la MRA a indiqué que le Nigérian est arrivé à bord du vol KQ 275 de Kenya Airways en provenance de Nairobi.

Ses bagages ont été scannés et examinés mais rien d'incriminant n'a été trouvé. Il a en outre, été interrogé sur le but de sa visite à Maurice et a également été soumis à une fouille corporelle autorisée qui s'est soldée par la découverte de 19 boulettes cylindriques dans ses sous-vêtements.

La MRA a également indiqué qu'un Mauricien de 30 ans avait été arrêté lors d'une opération de livraison contrôlée.

Les deux suspects sont actuellement en garde à vue.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon