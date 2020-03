Tanzanie : Premier cas confirmé de coronavirus dans une ville touristique du Nord

16 Mars 2020

Dar es Salaam, Tanzanie, 16 mars (Infosplusgabon) - La Tanzanie a annoncé lundi, son premier cas confirmé de coronavirus à Arusha, ville touristique du nord du pays.

Le ministre de la Santé, Ummy Mwalimu, a déclaré aux journalistes présents dans la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam, que la patiente est une ressortissante de 46 ans rentrée dimanche en Tanzanie en provenance de la Belgique à bord d’un vol de la compagnie RwandanAir qui a atterri à l'Aéroport international du Kilimandjaro (KIA).

"Après un examen minutieux par nos responsables de la santé à l'aéroport, aucune température élevée n'a été détectée, mais plus tard, elle ne s'est pas sentie bien dans sa chambre d'hôtel et s'est rendue à l'hôpital régional où des échantillons ont été prélevés et soumis au laboratoire national de Dar es Salaam », a déclaré Mwalimu.

La patiente a ensuite été placée en quarantaine car les échantillons ont été testés positifs pour le Covid-19. Elle est maintenant admise à l'hôpital de référence du Mont Meru à Arusha où son état a été stabilisé, selon le ministre.

Le ministre a indiqué que la femme avait quitté le pays pour la Belgique, le 3 mars, et s'était rendue en Suède et en Allemagne avant de retourner en Belgique et de rentrer en Tanzanie, dimanche.

Le ministre a appelé les populations au calme car les autorités font tout leur possible pour contrôler la situation.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon