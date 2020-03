Le Botswana suspend les matches de football à cause du coronavirus

16 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 16 mars (Infosplusgabon) - La Fédération botswanaise de football (BFA, sigle en anglais) a suspendu toutes les activités locales liées au football du fait de la pandémie de COVID-19.

La BFA a annoncé ce lundi que sa décision était mue par la nécessité de réduire le risque d'infection.

“Cette décision sera constamment réexaminée", a indiqué le secrétaire général de la BFA, Mfolo Edwin Mfolo.

Selon lui, cette décision de la BFA est "prise en toute connaissance de cause pour la santé et le bien-être de nos joueurs, supporters et parties prenantes, et ceux impliqués dans le fonctionnement des affaires du football".

“Nous évaluerons et surveillerons constamment la situation, recueillerons les recommandations et orientations du gouvernement et des autorités sanitaires et mettrons en place des plans d'urgence pour répondre à toute tendance émergente de COVID-19", a indiqué M. Mfolo.

Cette décision a été prise dans un contexte où le gouvernement a annoncé la réduction des rassemblements de masse, y compris les offices religieux, les festivals de musique et autres activités publiques.

