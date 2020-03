Un milliard de FCFA de l'Allemagne à l'Ecole de maintien de la paix de Bamako

16 Mars 2020

Bamako, Mali, 16 mars (Infosplusgabon) - L'Allemagne va mettre à la disposition de l'Ecole de maintien de la Paix (EMP) "Alioune Blondin Bèye", de Bamako, 1 milliard de FCFA destinés à former plus de 600 cadres africains civils, policiers et militaires à la prévention et à la gestion des crises dans un environnement plus complexe et nécessitant une adaptation continue des savoir-faire, a appris la PANA de source officielle.

La convention de financement des stages de formation 2020 a été signée samedi à Bamako par l’ambassadeur d’Allemagne au Mali, le Dr. Dietrich Fritz Reinhold Pohl, et le directeur de l’EMP, le colonel-major Mory Berethé.

Selon le directeur de l’EMP, l’Allemagne, qui a encore matérialisé son implication dans les efforts de consolidation de la paix en Afrique en général et la stabilisation du Sahel en particulier, a contribué à la formation, à travers l’EMP, de plus 3118 cadres africains pour un montant de plus 2.500.000 euros, soit plus de 1,6 milliard de FCFA, de janvier 2017 à mars 2020.

Pour l’ambassadeur d’Allemagne au Mali, l’EMP est un partenaire clé pour l’Allemagne afin de contrecarrer l’insécurité en Afrique, tout en rassurant que son pays restera aux côtés de l’Ecole pour la soutenir dans ses actions.

Installée à Bamako depuis 2007 après Koulikoro (70 km de Bamako) en 2003, l'EMP a pour mission de contribuer au renforcement des capacités des Etats africains en matière de soutien à la paix et à la mise en place de la brigade-ouest de la Force africaine en attente.

Cette école qui porte le nom de Alioune Blondin Bèye, ancien ministre malien des Affaires étrangères, et ancien représentant du Secrétaire général de l'ONU en Angola quand ce pays était en guerre civile, est l'héritière de l'Ecole de maintien de la paix de Zambakro, en Côte d'Ivoire (1999 à 2002).

Ecole internationale, ses principaux contributaires sont l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, le Japon, les Pays Bas et la Suisse.

