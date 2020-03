L'UE préconise des mesures durables pour lutter contre al-Shabaab et en vue de créer un environnement sûr en Somalie

15 Mars 2020

Bruxelles, Belgique, 15 mars (Infosplusgabon) - Une coopération totale est nécessaire entre le gouvernement fédéral de la Somalie et les Etats membres fédéraux ainsi qu'entre les partenaires régionaux pour trouver des solutions durables afin de sauvegarder les efforts en cours pour lutter contre al-Shabaab, afin de renforcer les forces de sécurité somaliennes intégrées et créer un environnement sûr et propice à la reconstruction et au développement de l'Etat, a souligné samedi l'Union européenne.

Le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, a indiqué dans un communiqué que les derniers incidents survenus à la frontière entre le Kenya, la Somalie et la récente accumulation des forces de sécurité dans la région de Gedo ont créé une instabilité et entraîné des pertes en vies humaines et des déplacements massifs de civils.

«Cela a eu un impact humanitaire grave, notamment sur les femmes et les enfants qui sont des groupes vulnérables. Les combats intervenus à Galmudug fin février ont également alimenté les tensions. Dans l'ensemble, ces situations sont extrêmement graves », a estimé Mr Borrell dans un communiqué publié au nom de l'UE.

«En outre, elles détournent les actifs et l'attention qui auraient dû être accordés aux opérations militaires contre al-Shabaab dans la basse et la moyenne Shabelle et compromettent la stabilité durement gagnée en Somalie. Elles sont également préjudiciables aux relations de la Somalie avec ses voisins et partenaires », a-t-il noté, tout en appelant à des mesures urgentes pour détendre la situation.

De l'avis de l'UE, toutes les parties concernées devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire les tensions, faire preuve de retenue, respecter l'intégrité des frontières souveraines et rechercher une résolution par des voies pacifiques des différends qui existent entre elles.

L'UE a souligné l'importance de la stabilité et d'une étroite coopération entre l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie au niveau de leur zone frontalière commune où ils partagent des intérêts.

«Nous saluons l'engagement et la sensibilisation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) à cet égard, ainsi que les récentes discussions entre les présidents de la Somalie et du Kenya ayant eu lieu le 5 mars», a noté M. Borrell.

«Il est urgent de mettre sur pied un sommet entre les chefs d'Etat et de gouvernement de la Somalie et des pays voisins. Cette rencontre devrait envisager de prendre des mesures pour vérifier et surveiller la situation sur le terrain. »

Selon le communiqué, l'UE a toujours été un fervent partisan de la reconstruction de l'Etat somalien, notamment dans les domaines économique et sécuritaire. Récemment, cet engagement s’est traduit par un ferme soutien au processus d’allégement de la dette de la Somalie.

Le Haut Représentant a affirmé que la situation militaire actuelle appelle également à une discussion urgente sur l'état de mise en œuvre des priorités communes convenues dans les domaines politique et de la sécurité.

"Cette discussion est un élément important et entre dans le cadre de la poursuite d’une coopération efficace entre la Somalie et ses partenaires internationaux dans un esprit de responsabilité mutuelle et de partenariat", a-t-il ajouté.

