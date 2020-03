L'agence nigériane de protection des consommateurs ferme un restaurant chinois pour "racisme"

15 Mars 2020

Abuja, Nigéria, 15 mars (Infosplusgabon) - L'agence nigériane de protection des consommateurs a déclaré avoir fermé un restaurant et centre commercial huppé chinois situés dans la capitale économique du Nigeria, Lagos, pour racisme présumé.

Lors de l’annonce de la fermeture de Haufei Restaurant & Mall, la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), a indiqué, samedi, via un tweet, avoir «fermé Haufei Restaurant & Mall, 33 Aboyade Cole, VI sur la base d'informations et de surveillance crédibles faisant état du refus de servir des nigérians ».

Mais la direction du restaurant et du centre commercial a nié dimanche tout acte répréhensible suite aux allégations de discrimination à l'encontre de nigérians au sein de son service, appelant la FCCPC à rouvrir ses locaux commerciaux et à lui présenter des excuses pour avoir pris une mesure "injuste" et "affectant négativement" son activité et sa réputation.

Dans un communiqué de presse, M. Ikenna Emewu, consultant en médias auprès de Huafei Nigeria Limited, propriétaire de Huafei restaurant, a regretté que les allégations qui ont généré des réactions négatives contre Huafei ont été faites de mauvaise foi absolue.

Selon le communiqué, «l'allégation selon laquelle nous agissons de maniére discriminatoire et refusons de servir les nigérians est totalement fausse».

Il a affirmé qu’en prélude à l'action punitive, aucun agent de la FCCPC n'avait jamais approché la direction pour répondre à une plainte concernant l'entreprise.

"Nous réclamons des excuses sans réserve de la part de la FCCPC et de son directeur général, Babatunde Irukera, qui nous a diffamé sur les réseaux sociaux via son compte Twitter alors que son agence n'a pas agi de manière professionnelle en fermant nos locaux commerciaux", indique le communiqué.

