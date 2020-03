Botswana : Le taux d'inflation reste stable

15 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 15 mars (Infosplusgabon) - L'inflation annuelle est restée stable entre janvier et février 2020 au Botswana, a annoncé vendredi l'autorité chargée de la collecte des données nationales.

Selon le dernier rapport de l’agence des statistiques du Botswana (SB), le taux d'inflation annuel en février était de 2,2%, soit le même taux qu'en janvier 2020.

«Les indices du groupe évoluaient généralement à un rythme régulier entre janvier 2020 et février 2020, enregistrant des changements de moins de 1,0%», a déclaré le statisticien général Burton Mguni.

M. Mguni a également indiqué que le taux d'inflation de tous les articles commerciaux était de 2,2% en février 2020, le même taux qu'en janvier.

La Banque du Botswana a récemment annoncé que la mise en œuvre de la politique monétaire continuera de se concentrer sur le renforcement des attentes par rapport à une inflation faible, prévisible et durable, grâce à des réponses rapides à l'évolution des prix; tout en veillant à ce que les décisions politiques soient compatibles avec une stabilité financière durable et qu’elles soutiennent une croissance économique durable et la création d'emplois.

