António Guterres salue "l'esprit de compromis et de collaboration" lors de la présentation du nouveau gouvernement au Soudan du Sud

15 Mars 2020

New York, Etats-Unis, 15 mars (Infosplusgabon) - Suite à la publication jeudi d'un nouveau gouvernement d'unité au Soudan du Sud, le secrétaire général des Nations unies a salué "l'esprit de compromis et de collaboration" dont ont fait preuve le président Salva Kiir et son adversaire politique, Riek Machar, sur ce qui a été un chemin parsemé d'embûches pour l'instauration d'une paix durable.

Dans un communiqué publié par son porte-parole d'Antonio Guterres à New York, "Le secrétaire général se félicite de l'annonce du gouvernement d'unité nationale de transition revitalisé du Soudan du Sud". "Il salue l'esprit de compromis et de collaboration dont les parties ont fait preuve et qui a conduit à cette évolution importante". "Il encourage les parties sud-soudanaises et leurs dirigeants à faire des efforts supplémentaires pour atteindre le quota de 35 % de représentation des femmes tout au long du processus de paix".

Le président Kiir a nommé 34 ministres et 10 ministres délégués, après des semaines de négociations sur le nouveau gouvernement, qui avait été attendu le mois dernier à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Suite à l'insistance du Conseil de sécurité, du bloc sous-régional de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Inter-Governmental Authority on Development, IGAD), de l'Union africaine entre autres, l'obstacle pour la réalisation d'un accord de paix global pour 2018 visant à mettre fin à des années de conflit violent dans la plus jeune nation du monde, a été levé en février, avec la prestation de M. Machar en tant que premier Vice-président.

Le chef de la mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UN peacekeeping mission in South Sudan, UNMISS), David Shearer, a déclaré au Conseil, la semaine dernière, que les deux anciens adversaires politiques avaient tous deux fait des compromis, "faisant avancer le pays sur la voie d'une paix durable".

"Nos actions peuvent permettre au Soudan du Sud d’avancer dans la voie d'une paix durable; notre inaction peut contribuer à le condamner à l'échec", a-t-il déclaré au Conseil.

"Les partenaires internationaux doivent rester engagés - à la fois dans la solidarité et, parfois, avec des pressions - pour encourager le compromis afin d'atteindre et de maintenir l'unité", a ajouté M. Shearer. "L'avenir du Soudan du Sud en dépend".

"Le secrétaire général appelle les dirigeants du Soudan du Sud à accorder la priorité à la mise en œuvre des arrangements sécuritaires transitoires, à intensifier les efforts pour lutter contre la violence inter-communautaire, à combattre l'impunité et à se concentrer sur la fourniture des services essentiels", a déclaré le patron de l'ONU.

"Le secrétaire général réitère que les Nations unies sont prêtes à aider les parties à mettre en œuvre l'accord, en étroite coordination avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Union africaine", a-t-il ajouté.

