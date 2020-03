Plus de 1.400 immigrants illégaux burundais interceptés à Goma au Nord-Kivu

15 Mars 2020

Kinshasa, RD Congo, 15 mars (Infosplusgabon) - Les autorités sécuritaires provinciales ont intercepté un groupe de plus de 1.400 immigrants illégaux burundais, dans une parcelle privée du quartier Lac vert dans la périphérie sud de la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu, selon le service de la presse présidentielle.

Ces Burundais, constitués en majorité des femmes et enfants en bas âge, note la source, sont arrivés par petits groupes dans la ville jusqu'à constituer une communauté d'environ 1.500 individus.

« Certains de leurs compatriotes seraient éparpillés dans la ville de Goma », ont-ils dit.

La dernière vague de plus d'un millier de personnes aperçue vers 1 h du matin dans la nuit de vendredi à samedi avait attiré l'attention des habitants des quartiers périphériques de la ville de Goma, qui ont alerté les autorités compétentes.

Les agents de la Direction générale de migration (DGM) qui ont procédé à leur identification depuis les premières heures de la journée de ce samedi, ont déclaré que tous sont porteurs des laissez-passer CPGL ayant expiré il y a 1 an, donc en situation irrégulière.

Certains de ces clandestins disent se réfugier en RDC et particulièrement au Nord-Kivu pour des raisons politiques. Ils fuient l’insécurité politique causée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD du Président Pierre Nkurunzinza qu’ils accusent d’utiliser la milice des Imbonerankure pour les faire souffrir, pour avoir refusé d’adhérer dans son parti.

Tandis que d’autres disent se réfugier à Goma pour un but social et religieux. Ils seraient en pèlerinage. Toutefois, ces derniers portent des insignes religieux catholiques (chapelets et autres pagnes frappés d’effigie de la Vierge Marie) mais organisent des cultes religieux aux contours flous.

Pour le gouverneur de la province, Carly Nzanzu Kasivita, qui avait échangé avec eux, en compagnie des autorités provinciales sécuritaires, la démarche de ces hommes est irrégulière et ambiguë. « Non seulement elle n’a pas respecté la norme en matière de demande d’asile, mais elle crée une psychose dans la ville de Goma », a-t-il dit, ajoutant qu’il prépare l’organisation de leur rapatriement par la province du Sud-Kivu, après des enquêtes.

D’après le ministre provincial de l’Intérieur, Jean-Bosco Sebishimbo, ces explications ne tiennent pas debout. Il a fait savoir que des dispositions seront prises par le gouvernement provincial pour décider du sort de ces Burundais, qui n’ont jusque-là, aucun document du HCR ni de la CNR, institutions d’identification des réfugiés.

Les habitants du quartier Lac vert ont manifesté devant l’enclos où ils sont confinés pour exiger leur « expulsion immédiate ».

La population a été appelée à la vigilance et ce campement reste cerné par les services de sécurité.

Il convient de noter que c’est depuis plus de 3 mois qu’un afflux de sujets Burundais s’observe dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Ces derniers viennent s’ajouter à plus d’un millier d’autres qui sont déjà dispersés dans la ville.

