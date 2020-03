Le ministre incite les imams, les prêtres à écourter les prières dans les mosquées et les églises

15 Mars 2020

Khartoum, Soudan, 15 mars (Infosplusgabon) - Le Soudan a demandé, samedi aux guides religieux ou aux imams, d’éviter de longs versets dans leurs prières et de les prolonger dans le but de décourager les grands rassemblements et d'aider ainsi la lutte contre le Coronavirus.

Nasr Eddin Mufreh, un jeune ministre soudanais des Affaires religieuses et des Dotations, a exhorté les imams à réduire le temps que les fidèles passent à l'intérieur des mosquées afin d'éviter la surpopulation.

Il a donné l'instruction que même à l'intérieur des mosquées, l'espace entre les rangées devrait être d'au moins un mètre et demi, et non le demi-mètre actuel requis.

Le ministre a également déclaré que la version normale des longues prières musulmanes du vendredi devrait être écourtée.

Les prêtres chrétiens et les évêques devraient veiller à ce que les fidèles de leur congrégation ne restent pas longtemps dans les églises et que les communions soient écourtées.

