Le coronavirus et les problèmes post-électoraux au menu des journaux togolais

15 Mars 2020

Lomé, Togo, 15 mars (Infosplusgabon) - Le coronavirus et la contestation des résultats de la présidentielle du 22 février dernier, par Agbéyomé Kodjo, au menu des journaux togolais, a-t-on noté ce dimanche dans les kiosques à Lomé.

Ce virus, très redouté dans la capitale togolaise, fait pourtant l’objet de peu de commentaires.

« Le Togo est entré dans la liste des pays où ce virus mortel a été détecté », écrit Nouvelle opinion. Pour Togo Matin, c’est une « urgence sanitaire », énonçant les vérités sur l’épidémie.

Chronique de la semaine se réjouit de l’état clinique de la malade sous traitement, « plus de peur que de mal : la patiente mise en quarantaine va beaucoup mieux ».

Dans les kiosques, l’information qui fait beaucoup jaser la presse est toujours celle relative à la contestation des résultats du scrutin du 22 février qui confère un 4ème mandat de cinq ans à Faure Gnassingbé.

Hara Kiri : « Faure met en garde contre une crise post-électorale », titre le journal.

La Lanterne se pose des questions : « Jusqu’où ira ce candidat (ndlr : Agbéyomé Kodjo) dans son bras de fer avec le pouvoir ? »

Le Changement : « A quoi servira au juste une arrestation d’Agbéyomé Kodjo ? »

Le Dialogue, pour sa part, se demande : « Quelles chances pour la Dynamique Kpodzro (ndlr : nom donné à l’équipe de soutien de la candidature d’Agbéyomé Kodjo, appuyée par l’archevêque émérite du Togo, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro) d’obtenir sa prétendue victoire ? »

Togo Matin, dans cette ambiance de contestation, écrit que « le parlement togolais lance l’examen de la levée de l’immunité d’Agbéyomé Kodjo ».

La Dépêche plus concernée par la suite de la « victoire contestée » de Faure Gnassingbé, appelle le président à relever « les grands défis du quinquennat ». Car, écrit le journal, « lorsqu’on préside aux destinées d’un pays, on doit apporter des solutions aux problèmes de la population et être réceptif ».

L’Indépendant express, en ce qui le concerne, met le zoom sur les « pressions intenses » que subit Faure Gnassingbé après le scrutin, surtout face à la contestation des résultats qui ne faiblit pas.

Ce scrutin, pour L’Alternative, est un « braquage électoral ». Le journal dénonce « l’hypocrisie de la France ». Il félicite les USA qui ont osé émettre des « doutes » sur le scrutin entaché d’irrégularité et s’interroge sur le mutisme de l’Allemagne, pourtant très connue pour ses positions pro-droits de l’homme.

« Le plus surprenant, c’est l’attitude de la France qui fait croire qu’elle est pour la démocratie et les droits de l’homme », écrit L’Alternative.

Le journal poursuit : « La France est hypocrite. Elle sait que le régime des Gnassingbé est infréquentable. C’est pourquoi elle ne fait rien officiellement avec le clan au pouvoir mais passe par des réseaux obscurs, notamment la Françafrique, pour traiter avec lui ».

