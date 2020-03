Proclamation de l'état d'urgence et plus de 357 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus en Libye

15 Mars 2020

Tripoli, Libye, 15 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé, samedi soir, la proclamation "de l'état d'urgence et la mobilisation générale" pour affronter le nouveau virus Corona en Libye, une mesure destinée à anticiper la propagation de la pandémie dans le pays qui n'a, jusqu'à présent, pas enregistré, officiellement, de cas confirmé d'infection au niveau du territoire libyen.

Dans un discours télévisé, M. al-Sarraj a révélé l'allocation d'un demi-milliard de dinars (environ 357,14 millions de dollars) pour empêcher la propagation de cette épidémie.

Il a annoncé également, parmi les dispositions de prévention, la fermeture des points de passage terrestre, aérien et maritime pour une période de trois semaines, à partir du mardi 16 mars.

Le président du Conseil présidentiel a indiqué que le ministère des Affaires étrangères ordonnera à toutes les ambassades de contacter tous les ressortissants libyens, de leur fournir une assistance, de les protéger et d'en traiter les patients parmi eux.

M. al-Sarraj a déclaré la suspension des études dans les établissements scolaires et universités publics et privés pendant une période de deux semaines, avec la possibilité d'extension, en vue de la protection des élèves, étudiants et des enseignants, à condition que le ministère de l'Éducation prenne des mesures permettant aux établissements d'enseignement de compenser la période d'étude manquante.

Les décisions annoncées ont été précédées d'une réunion élargie tenue samedi au cours de laquelle Fayez al-Sarraj a discuté avec les ministres et les responsables des organes, départements et services compétents, de la confrontation de l'épidémie du Coronavirus et la pleine mise en œuvre des mesures de précaution.

Un certain nombre de mesures de précaution a été adopté depuis samedi lors de la publication d'une circulaire portant sur la fermeture du point de passage terrestre Whazen (ouest) frontalier avec la Tunisie, l'interdiction à l'aéroport de Misrata (220 km est de Tripoli) à recevoir des étrangers, et la désignation, par le conseil municipal, de Koufra comme un point d'entrée dans la ville.

Le Centre libyen de lutte contre les maladies n'a annoncé aucun cas d'infection confirmé en Libye, alors que le nombre de cas dans le monde a atteint 157.000, dont plus de 75.000 ont été guéris et plus de 5.000 morts à travers le monde, selon des statistiques de l'OMS.

FIN/INFOSPLUSGABON/TTT/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon