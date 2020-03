15 Mars 2020

Cotonou, Bénin, 15 mars (Infosplusgabon) - Plus de 4000 écoles béninoises bénéficient de cantines scolaires, apprend-on du ministère des Enseignements maternels et primaire dans le cadre de la célébration de la 5ème journée africaine de l’alimentation scolaire.

Selon les chiffres rendus public dans le cadre de cette journée célébrée à Bopa (Sud-ouest), le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégrée (PNASI) a permis d’atteindre 4000 écoles couvertes, et 800 mille enfants bénéficiaires de repas servis de façon régulière dans toutes les écoles, la construction de nouveaux magasins à travers le pays, la présence des bureaux du PAM étendue à Bohicon et Natitingou contre uniquement Cotonou et Parakou précédemment ».

La cinquième journée africaine de l’alimentation scolaire est célébrée sous le thème : «L’alimentation scolaire basée sur la production locale pour créer un environnement favorable au développement de l’Afrique et faire taire les armes».

Au Bénin, rappelle-t-on, le gouvernement a mis en place depuis 2017, le Programme national d’alimentation scolaire intégrée (PNASI), piloté par le Programme alimentaire mondial (PAM) sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la perspective de l’atteinte de l’objectif « une école, une cantine », l’action du gouvernement a permis de doter, en 2019, 51% des écoles maternelles et primaires en cantines scolaires.

Pour y arriver, la dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines scolaires, qui était d’un milliard F CFA en moyenne annuelle jusqu’en 2017, est passée à 14 milliards F CFA en 2019 à 15 milliards F CFA pour 2020.

