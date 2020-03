Les Mozambicains luttent encore pour se relever, un an après le passage du cyclone Idai

14 Mars 2020

Maputo, Mozambique, 14 mars (Infosplusgabon) - Beaucoup de gens qui ont tout perdu lors du passage du cyclone Idai dans le centre du Mozambique, il y a un an, luttent pour se reconstruire, a déclaré vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Alors que l'aide d'urgence a permis d'aider 1,8 million de personnes à se remettre de la catastrophe, beaucoup d'autres sont confrontés à un avenir sombre et incertain, selon la directrice du PAM pour l'Afrique Australe à Genève.

"Pour les personnes qui ont vu leur vie bouleversée, nos projets tels que les fermes communautaires, la réparation de routes et de ponts et la reconstruction d'écoles, sont une source d'espoir", a déclaré Lola Castro. Et "ce travail essentiel doit se poursuivre si nous voulons constater une reprise réelle et durable", a-t-elle ajouté.

Idai, un cyclone de catégorie 4, a touché terre près de Beira, dans la province centrale de Sofala, le 14 mars 2019, provoquant l'une des pires catastrophes liées au climat, dans l'hémisphère Sud.

Des mois de pluies, qui sont tombées en quelques heures, ont ravagé la région centre, provoquant des inondations et laissant des communautés entières submergées sous 10 mètres d'eau.

Plus de 600 vies ont été perdues, quelque 1 600 personnes blessées, et près de 2,2 millions de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence, d'après le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Le Zimbabwe et le Malawi ont enregistré d'importants dégâts, avec plus de 1,1 million de personnes affectées dans les deux pays.

Un an après le passage du cyclone Idai, la population du district de Beira, au Mozambique, lutte pour se relever.

Pire encore, six semaines plus tard, le cyclone tropical Kenneth, a frappé le nord du Mozambique avec des vents soufflant jusqu'à 220 km/h.

Près de 35 000 maisons ont été partiellement ou totalement détruites, selon le gouvernement, et plus de 18 000 personnes déplacées dans un premier temps.

A Sofala, la province la plus touchée par le cyclone, le manque de financement risque d'interrompre la distribution de rations alimentaires à 525 000 personnes travaillant sur des projets de relèvement post-Idai.

Le PAM a besoin de 91 millions de dollars pour pouvoir mettre pleinement en oeuvre des projets de réhabilitation pour les victimes du cyclone Idai.

La majeure partie des 250 000 familles dont les maisons ont été endommagées pratiquent l'agriculture de subsistance. Leurs cultures ont été complètement détruites et peu ont été en mesure de retourner dans leurs villages, encore moins replanter à temps pour la récolte 2020.

Beaucoup de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire de "crise" ou "d'urgence". Ils mangent peu, empruntent ce qu'ils peuvent à des parents ou à des amis et se nourrissent d'aliments sauvages peu nourrissants.

Le Mozambique a l'un des taux les plus élevés de malnutrition chronique au monde : 43% des enfants de moins de cinq ans sont concernés.

En outre, une rare épidémie de pellagre, une maladie déclenchée par une carence en vitamine B3, a affecté près de 4 000 personnes à Sofala, et ce nombre augmente rapidement.

Le pays dépend fortement de l'agriculture pluviale et des petites exploitations agricoles et est vulnérable au changement climatique.

Pour le directeur de l'Agence météorologique mondial (OMM), Petteri Taalas, les dégâts considérables causés au Mozambique sont "un signal d'alarme" pour les pays vulnérables afin qu'ils "développent une résistance" contre l'impact élevé des cyclones tropicaux, des inondations côtières et des pluies intenses liés au changement climatique.

Pour le PAM, il est nécessaire d'investir davantage dans l'adaptation au changement climatique et dans la réduction des risques de catastrophes.

