Le gouvernement mauricien au secours des opérateurs économiques affectés par le COVID-19

14 Mars 2020

Port Louis, Maurice, 14 mars (Infosplusgabon) - Le ministre mauricien des Finances, Renganaden Padayachy, a annoncé, vendredi un plan de soutien financier de neuf milliards de roupies, soit environ 27,8 millions de dollars américains, en faveur des opérateurs économiques de tous les secteurs "affectés par le ralentissement économique, en vue de réduire les impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'économie de l'île".

S'exprimant devant les médias à Port-Louis, M. Padayachy a observé que sur le marché boursier, plusieurs pays sont affectés par le déséquilibre créé au niveau de l'offre et de la demande par l'épidémie de COVID-19".

“L'impact est considérable sur la croissance économique mondiale et Maurice peut subir un impact négatif de 1 à 6,5 pc sur son Produit intérieur brut", a-t-il déclaré, ajoutant que plusieurs mesures fiscales et monétaires sont en train d'être mises à disposition des opérateurs économiques au niveau macroéconomique et sectoriel.

Il s'agit, entre autres, d'un fonds de secours spécial d'environ 5 milliards de roupies, soit environ 13,9 millions de dollars américains, mis en place par la Banque centrale de Maurice; d'un régime de participation financière de la State Investment Corporation Ltd pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières; un Fonds de crédit renouvelable de quelque 200 millions de roupies, soit environ 5,6 millions de dollars, au niveau de la Banque de développement de Maurice pour aider les entreprises qui font moins de 10 millions de roupies, soit environ 277.800 dollars de chiffres d'affaires; et d'une double déduction fiscale sur les investissements en machines et en installations pour la période du 1er mars au 30 juin 2020.

En outre, le ministre des Finances a annoncé que tous les permis de travail pour les étrangers expirant cette année seront automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2021.

“Pour réduire les contacts humains, le gouvernement va promouvoir le système du travail à domicile et mettra sur pied un Bureau digital pour la fourniture des services publics par des moyens électroniques", a-t-il indiqué.

Concernant le secteur touristique, M. Padayachy a indiqué que la redevance passager sur les billets d'avion sera suspendue pour les touristes venant de l'île de la Réunion, d'Australie et d'Afrique du Sud jusqu'au 31 juillet 2020.

“Air Mauritius Ltd prolongera sa stratégie de tarif promotionnel pour attirer les touristes originaires de l'île de la Réunion, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Australie tandis que les hôteliers proposeront une réduction allant de 15 à 35 pc aux touristes venus de ces pays", a-t-il souligné.

Sur le front des exportations, le ministre a annoncé que le Système de rabais sur les marchandises sera étendu aux exportations vers l'Afrique du Sud et Madagascar.

“Pour stimuler la production locale, un fonds de 100 millions de roupies, soit environ 2,8 millions de dollars, a été mis en place pour encourager la production de cultures vivrières", a-t-il dit, invitant les propriétaires de plantations de sucre à mettre à disposition des petits exploitants, des parcelles supplémentaires pour les cultures maraîchères.

Concernant la santé, le ministre a annoncé que 208 millions de roupies, soit environ 5,8 millions de dollars, ont été mis à disposition du ministère de la Santé et du bien-être pour l'achat d'équipements médicaux pour faire face au COVID-19.

