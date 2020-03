La Banque centrale de Libye réclame un ajustement de la taxe sur la vente des devises

14 Mars 2020

Tripoli, Libye, 14 mars (Infosplusgabon) - Le directeur du projet des chefs de ménage de la Banque centrale de Libye (BCL), Salem al-Siwi, a affirmé que la banque ne pouvait pas continuer à débourser l'allocation de 500 dollars aux chefs de famille, les crédits et les envois de fonds, en puisant dans les réserves de devises du pays, sans ajuster le taux de la taxe imposée sur les ventes de devises et autres éléments de procédures.

Dans une déclaration vendredi soir sur la chaîne de télévision privée libyenne "Libya Al Ahrar", M. al-Siwi a expliqué cette exigence du fait que "cela dépend de devises étrangères dont la collecte est arrêtée en raison de l'interruption des exportations de pétrole".

La fermeture des ports et champs pétroliers en Libye depuis le 18 janvier a entraîné une baisse de la production pétrolifère à 97.508 barils par jour de la production contre plus de 1,2 million de barils auparavant et engendré un manque à gagner de 3,086 milliards de dollars jusqu'à jeudi.

Pour lutter contre la dégringolade du dinar, notamment sur le marché noir, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a entrepris, en 2018, des mesures de réformes économiques portant, entre autres, sur l'imposition d'une taxe de 183 pc sur les opérations de change de devises avant d'opérer une baisse en 2019 de 20 pc pour revenir à 163 pc.

Le taux de change officiel du dinar libyen s'établit actuellement à 1 dollar contre à 1,39 dinar, alors que sur le marché noir 1 dollar équivaut à 4,63 dinars.

On note que le total des revenus des taxes sur la vente de devises, au cours de janvier et février 2020, a atteint 6,11 milliards de dinars, soit environ 4,39 milliards de dollars.

Le chef de projet des chefs de ménage à la BCL, Salem al-Siwi, a démenti les rumeurs selon lesquelles, l'allocation des chefs de famille sera décaissée dimanche prochain.

Le Conseil présidentiel a pris en 2018 une mesure portant sur l'octroi d'une somme de 500 dollars à chaque citoyen libyen au taux de change officiel, en vue d'alléger les charges des citoyens à la recherche de devises devenues une denrée rare, en raison des spéculations dont elles font l'objet.

La Banque centrale de Libye a révélé, dans un communiqué publié lundi dernier, que les paiements totaux en devises sont de l'ordre 3,855 milliards de dollars en janvier et février 2020.

Ils sont répartis comme suit: alimentation des comptes des banques commerciales à hauteur de 2,775 milliards de dollars, dont 79 millions de dollars provenant de l'allocation des chefs de ménage, 263 millions de dollars en crédits, et 1,433 milliard de dollars en transferts d'études et de traitements sur le compte privé, les salaires des expatriés, les assurances et le paiement des effets personnels aux citoyens.

