L'Assemblée nationale du Sénégal préconise le report de tous les évènements religieux en raison du coronavirus

14 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 14 mars (Infosplusgabon) - L'Assemblée nationale du Sénégal a demandé vendredi le report de tous les rassemblements religieux, pour ne pas favoriser la propagation du coronavirus dans le pays qui comptait officiellement 19 cas ce samedi.

Dans un communiqué publié le même jour, les députés encouragent les chefs religieux et coutumiers à poursuivre leurs efforts d’accompagnement de l’Etat et du président Macky Sall dans la gestion de la crise née de l'apparition du coronavirus, en reportant "tous les grands rassemblements religieux annuels ou ponctuels".

Cette question du report des évènements religieux divise les Sénégalais, a-t-on constaté à travers les réseaux sociaux.

Certains, sans doute les plus nombreux, sont pour un report pur et simple de tous les rassemblements, religieux ou non religieux, alors que d'autres sont suspendus à la décision de chefs religieux hésitants à trancher sur un sujet délicat et aux enjeux multiples.

Finalement, l'appel du Khalife général des Mourides, l'une des deux plus importantes confréries musulmanes du pays, à reporter tous les évènements religieux a provoqué un soulagement certain chez des disciples toujours soucieux du respect de ses directives.

Le gouvernement sénégalais, pour sa part, doit faire face à des vives critiques, certains lui reprochant de ne pas assez assumer ses responsabilités face à de puissants chefs religieux musulmans.

L'appel de l'Assemblée nationale apparaît ainsi comme un soutien non négligeable au gouvernement et une incitation à aller dans le sens de la raison, qui veut que les autorités adoptent des mesures draconiennes pour freiner la propagation du coronavirus, à l'instar des autres pays à travers le monde.

Au début confiné dans la capitale, Dakar, avec quatre cas importés, le coronavirus a progressé à une vitesse fulgurante à l'intérieur du pays, précisément à Touba, deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, à partir d'un cas importé, un émigré sénégalais rentré d'Italie le 6 mars dernier.

Cet émigré aurait contaminé à lui seul seize personnes, essentiellement des membres de sa famille ou de son entourage, alors que 71 autres personnes avec lesquelles il a eu un contact pourraient avoir également été contaminées.

Aujourd'hui, il serait hasardeux d'avancer des chiffres exacts sur la situation du coronavirus au Sénégal, tant les informations sont parcellaires sur le sujet, la presse locale annonçant par exemple que tout le personnel médical du centre de santé qui a accueilli l'émigré a été contaminé.

On note cependant que seules les villes de Dakar et de Touba sont pour le moment touchées par le coronavirus.

