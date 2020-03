Les 23 Diables rouges pour la double confrontation Congo- eSwatini

14 Mars 2020

Brazzaville, Congo, 14 mars (Infosplusgabon) - Le sélectionneur de l’équipe nationale du Congo, Valdo Candido, a publié vendredi à Brazzaville la liste définitive des joueurs qui disputeront la double confrontation Congo- eSwatini puis eSwatini-Congo, les 26 et 30 mars, comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2021.

Pour cette double confrontation, Valdo Candido comptera sur le talent et la détermination de Thievy Bifouma pour se rapprocher d’une qualification. Le capitaine des Diables rouges avait manqué les deux dernières sorties des Diables rouges respectivement contre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Son retour et celui de certains de ses coéquipiers augure une bonne odeur pour le Congo qui, grâce à ses trois points, est actuellement deuxième du groupe I, derrière le Sénégal.

Sur la liste des pré-convoqués dévoilée récemment, figuraient déjà des nouveaux noms. La liste définitive offre encore deux nouveaux joueurs qui ne faisaient pas partie des trente présélectionnés. Il s’agit du gardien Joe Ombandza de Cara et Rady Hokemba Ovouka de Hearts of OAK. L’on note également l’absence de certains joueurs comme Durel Avounou, Juvhel Tsoumou, Marvin Baudry.

Les vingt-trois joueurs sélectionnés

Gardiens

Mafoumbi Christoffer (FC Morecambe / Angleterre)

Ofouya Erwann (AS Blainville / Canada)

Ombandza Joe (CARA Brazaville)

Défenseurs

Mayembo Fernand (Le Havre / France)

Kibamba Baron (FC Séville B / Espagne)

Itoua Béranger (Sohar / Oman)

Atoni Mavoungou Cosme (JST)

Tsouka Ravy (Helsingborgs / Suède)

Mouandza Mapata Prince (Diables Noirs)

Hokemba Ovouka Rady (Accra Hearts of OAK / Ghana)

Magnokele Bissiki Dimitri (AS Otohô)

Milieux de terrain

Loussoukou Junior Amour (Stade Tunisien / Tunisie)

Goteni Randy (Dunkerque / France)

Makouta Gaius (Beroe Stara Zagora / Bulgarie)

Itali Ossete Harvy (Diables Noirs)

Makiesse Junior (US Tataouine / Tunisie)

Binguila Hardy (Diables Noirs)

Andzouana Yhoan (KSV Roeselare / Belgique)

Attaquants

Bifouma Thievy (Yeni Malatyaspor / Turquie)

Ndockyt Merveil (NK Osijek / Croatie)

Tchibota Mavis (Ludogorets Razgrad / Bulgarie)

Ganvoula Silvère (VfL Bochum / Allemagne)

Ibara Prince Vinny (Germinal Beerschot / Belgique)

