Boris Johnson déplore la déstabilisation de la Libye en raison des ingérences étrangères

14 Mars 2020

Tripoli, Libye, 14 mars (Infosplusgabon)- Le Premier ministre britannique a exprimé être déconcerté par les ingérences des puissances régionales et internationales en Libye ayant accru la déstabilisation de ce pays de l'Afrique du Nord en proie depuis 11 mois à un conflit armé à Tripoli.

Cette position du Premier ministre britannique Boris Johnson a été rapporté par David Curry, le conseiller du Premier ministre pour les affaires étrangères et adjoint de son conseiller à la sécurité nationale, lors d'une rencontre vendredi à Londres avec le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, a indiqué un communiqué du Bureau d'information du ministère libyen.

La même source a déclaré que M. Curry a exprimé "la tristesse et le ressentiment du Premier ministre (britannique) à l'égard de la situation en Libye" en raison de l'ingérence des puissances régionales et internationales dans les affaires libyennes, ce qui a contribué à sa déstabilisation, tout en exprimant sa gratitude pour la coopération du gouvernement d'union nationale avec son homologue britannique.

Le communiqué a indiqué que "le responsable britannique a remercié le ministre de l'Intérieur et le gouvernement d'union pour leur coopération continue avec le gouvernement britannique", soulignant "la volonté de son pays de soutenir et de renforcer la coopération en matière de sécurité avec la Libye".

L'entretien entre le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, et le conseiller de Boris Johnson, David Curry, a porté sur les derniers développements de la guerre de la capitale et des moyens de trouver des solutions politiques pour mettre fin à cette guerre.

M. Bachagha a entamé mercredi une visite en Grande-Bretagne et a prononcé un discours au Parlement britannique, au cours duquel il a exprimé le souhait de la Libye de maintenir sa coopération et sa coordination de sécurité commune avec la Grande-Bretagne, soulignant l'objectif de son gouvernement d'instaurer la démocratie et un Etat civil d'où son souci de défendre la capitale Tripoli.

