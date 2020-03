Le Conseil de Sécurité kényan va renforcer les mesures préventives contre la propagation du Covid-19

14 Mars 2020

Nairobi, Kenya, 14 mars (Infosplusgabon) - L'organe suprême de Sécurité kényan a convoqué, ce vendredi, une session de crise pour discuter de l'apparition du Coronavirus

La session d'urgence du Conseil de Sécurité nationale s'est réunie à Nairobi, dans la capitale kényane, et a déclaré avoir reçu un rapport du Comité national de riposte d'urgence sur le Covid-19 à la suite de la confirmation du premier cas de Coronavirus au Kenya.

Le Conseil a par ailleurs instruit que l'infrastructure de Sécurité nationale soit mobilisée pour soutenir le Comité national de riposte d'urgence sur toutes les mesures de précaution annoncées vendredi, dont celle relative à l'interdiction sur les rassemblements de masse.

La réunion a également approuvé le recrutement d'un personnel médical supplémentaire sur la base d'un contrat par mesure d'urgence dans le but d'appuyer les mesures de gestion prudentes en vue de renforcer la surveillance et de vérifier toute éventuelle propagation du Coronavirus dans le pays.

Le Conseil a également recommandé que tous les agents de l'administration du pays au niveau national et local soient chargés de garantir la mise en œuvre des mesures annoncées par le Comité, y compris la sensibilisation accrue sur le rôle de l'hygiène dans la prévention de la propagation du Coronavirus et de s'assurer que l'adoption de mesures dissuasives contre toute tentative de rassemblements de masse et de réunions, sans oublier le contrôle et la surveillance continus, soient mises en place.

Le Conseil de sécurité a réitéré que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir une riposte adéquate à ce nouveau défi mondial que constitue le Coronavirus.

Le Conseil a également exhorté les citoyens kényans à rester calmes et à continuer de vaquer à leurs occupations quotidiennes tout en restant vigilants.

Le Conseil a aussi insisté sur la nécessité pour les populations d'observer les règles d'hygiène et les mesures relatives à la mise en quarantaine si cela s'avère nécessaire en vertu de la loi et les invite par ailleurs à se conformer à l'observation des mesures de précaution annoncées par l'Organisation mondiale de la Santé et le Comité national de riposte d'urgence sur le Covid-19.

