Lancement à Abidjan de la 13ème édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo

14 Mars 2020

Abidjan, Côte d’Ivoire, 14 mars (Infosplusgabon) - Le lancement de la treizième édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a eu lieu jeudi 12 mars 2020 à Abidjan.

L'événement est l'une des plus grandes plateformes culturelles d'Afrique. Organisé par le groupe musical ivoirien Magic System, il est prévu du 14 au 19 avril prochain autour du thème «Alliance Afrique-Europe : Paix et développement ».

L'édition 2020 du FEMUA verra la participation 21 artistes issus de 13 pays. Selon Traoré Salif dit A’Salfo, le commissaire général du FEMUA et lead vocal du groupe Magic System, le FEMUA aura cinq volets.

L’innovation de cette édition 2020 sera l’introduction de « Couleur Café », un festival européen qui permettra à des artistes occidentaux de venir jouer sur la scène du FEMUA et vice-versa.

Le festival se déroulera à Abidjan et à Grand-Bassam (sud d’Abidjan).

Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette édition. La marraine de cette édition est Ursulavon Der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Plusieurs artistes sont attendus pour cette fête. Il s’agit, entre autres ,de Youssou N’Dour (Sénégal), Koffi Olomidé (RDC), Vegedream (France) Daphné (Cameroun), Floby (Burkina Faso), David Carreira (Portugal), Soum Bill (Côte d’Ivoire), Kadjeem (Côte d’Ivoire), Magic Diezel (Côte d’Ivoire), Mix 1er (Côte d’Ivoire) et Ariel (Côte d’Ivoire).

Le FEMUA en 13 éditions, c'est trois millions de festivaliers, 5 000 emplois directs et indirects créés, cinq écoles construites, 7000 enfants scolarisés, un centre de santé et un centre d’accueil pour orphelins et près de 800 millions de personnes atteintes à travers les différents supports de communication.

