Report de la visite du président algérien en Tunisie

Tunis, Tunisie, 13 mars (Infosplusgabon) - La visite officielle que devait effectuer le président algérien Abdelmajid Tebboune en Tunisie lundi et mardi a été reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire qui prévaut actuellement, a annoncé, vendredi, un communiqué de la Présidence tunisienne, en allusion à la propagation de l’épidémie du Coronavirus.

Le président tunisien Kaïs Saied a reçu un appel téléphonique dans ce sens, ajoute le communiqué, notant que le chef de l’Etat algérien a fait part de son souci d’effectuer cette visite dans les plus proches délais, une fois que la situation délicate que vit le monde sera dépassée.

Selon la même source, l’entretien téléphonique a, par ailleurs, porté sur les excellentes relations qui lient les deux pays et sur la volonté commune d’ouvrir des horizons plus larges à la coopération bilatérale dans les divers domaines.

Il a également permis d’évoquer la situation dans la région dégageant une identité et une complémentarité des positions de Tunis et d’Alger en particulier en ce qui concerne la crise libyenne et la nécessité de parvenir à une solution libyo-libyenne pour la surmonter.

Il était prévu que le président algérien prononce un discours devant le parlement tunisien qui devait tenir, mardi, une séance extraordinaire à cet effet.

