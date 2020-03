Coronavirus : le taux d'annulation des réservations dans les hôtels tunisiens a atteint presque 100%

13 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 13 mars (Infosplusgabon) - Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage, Jabeur Ben Attouch, a annoncé, vendredi, que le taux d'annulation des réservations dans les hôtels a atteint presque 100%, indiquant que toutes les réservations individuelles pour le tourisme local ont été totalement annulées en raison du coronavirus.

M. Ben Attouch a lancé un appel aux ministères du Tourisme, des Finances et des Affaires sociales ainsi que au gouverneur de la Banque centrale à maintenir le tissu économique de 1.280 agences de voyage, des hôtels et des restaurants afin de sauver ce secteur en Tunisie.

Des craintes commencent à s'installer en Tunisie par rapport aux conséquences négatives du coronavirus sur l'économie qui est confrontée à une crise depuis longtemps.

Le secteur touristique représente 14,20% du produit intérieur brut du pays pour l'année 2019 et plus de 450.000 personnes dépendent directement ou indirectement des revenus touristiques et des services qui y sont liés, comme la restauration, le transport et l'artisanat.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon