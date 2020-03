Report de la tenue de la deuxième réunion de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye prévue en Italie

13 Mars 2020

Tripoli, Libye, 13 mars (Infosplusgabon) - L'Italie a décidé de reporter la deuxième réunion du comité de suivi pour mettre en œuvre les décisions de la Conférence internationale de Berlin sur la Libye, qui devait se tenir le 19 mars dans la capitale, Rome, en raison de l'épidémie du nouveau virus Corona, a annoncé Sebastiano Cardi, directeur général des affaires politiques et de la sécurité au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette annonce a été faite lors d'un appel téléphonique que M. Cardi a eu avec le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, sur la situation actuelle en Libye, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Au cours de la conversation téléphonique, les deux parties ont souligné "l'importance des efforts coordonnés de la communauté internationale pour faciliter un règlement politique rapide de la crise libyenne".

La première réunion du comité international de suivi sur la Libye qui été tenue, le 16 février dernier en marge de la 56e session de la Conférence internationale de sécurité à Munich, en Allemagne, a réaffirmé les conclusions de la Conférence de Berlin publiées, le 19 janvier, soulignant leur ferme attachement à leur pleine mise en œuvre.

A noter que la capitale allemande, Berlin, a abrité le 19 janvier une Conférence internationale sur la Libye avec la participation de 12 pays et de 4 organisations régionales et internationales. Des engagements ont été pris par les participants relatifs au respect de l'embargo sur les armes à destination de la Libye, le respect et la consolidation de la trêve pour la transformer en un cessez-le-feu annoncée et la cessation des ingérences dans les affaires intérieures de la Libye.

Le 12 février le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé, dans une résolution 2510, à l'instauration sans délai, ni condition d'un cessez-le-feu et a entériné les conclusions de la Conférence de Berlin.

