L'UE nomme un nouveau commandant de la force de prévention de la piraterie au large des côtes somaliennes

13 Mars 2020

Bruxelles, Belgique, 13 mars (Infosplusgabon) - L'Union européenne a annoncé, jeudi, la nomination du contre-amiral, lgnacio Villanueva Serrano comme nouveau commandant de la force pour l'opération navale Atalanta de l'UE, à compter du 17 mars.

Il exercera le commandement et le contrôle de toutes les forces militaires dans la zone d'opération au cours de la 34ème rotation, et sera responsable de la planification, de l'organisation et de l'exécution des activités militaires tactiques.

Le contre-amiral, Villanueva Serrano, de nationalité espagnole, va succéder au Commodore, José Vizinha Mirones. Il a précédemment occupé des postes de haut niveau au sein des forces maritimes espagnoles (SPMAFOR), et a été commandant de l'escadron aérien de la marine espagnole. Il a également servi au quartier général du Commandement allié Opérations de l'OTAN en tant qu'officier chargé des besoins en capacités et de la planification des forces, et à Pristina, au Kosovo, en tant qu'observateur de la paix et officier de liaison entre les missions de l'OTAN et de l'ONU au Kosovo.

La décision relative à la nomination du contre-amiral Villanueva Serrano a été adoptée par la Commission politique et de sécurité du Conseil, selon un communiqué transmis à la PANA par le Secrétariat de l'UE.

L'opération EU NAVFOR Atalanta contribue à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE en faveur d'une Somalie pacifique, stable et démocratique.

L'opération protège également les navires du Programme alimentaire mondial et d'autres navires vulnérables, surveille les activités de pêche au large des côtes somaliennes et soutient d'autres missions et programmes de l'UE dans la région.

L'approche globale de l'UE à l'égard de la Somalie comprend des efforts diplomatiques, un soutien au développement, une aide humanitaire, ainsi qu'un engagement dans le domaine de l'État de droit et du maintien de l'ordre.

Elle comprend trois missions complémentaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE : l'opération EU NAVFOR Atalanta, EUCAP Somalie, qui renforce les capacités de maintien de l'ordre civil maritime de la Somalie, et la Mission de surveillance des élections en Somalie (EUTM Somalia), qui prodigue des conseils militaires de niveau politique et stratégique aux autorités somaliennes et contribue au développement des capacités de formation de l'armée nationale somalienne (SNA).

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

