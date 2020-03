Le président Barrow salue le soutien du Sénégal pour le maintien de la stabilité de la Gambie

13 Mars 2020

Banjul, Gambie, 13 mars (Infosplusgabon) - Le président Adama Barrow a déclaré, à l'ouverture de la deuxième réunion de la Commission présidentielle entre la Gambie et le Sénégal, jeudi à Dakar, que la situation politique en Gambie reste calme.

"Mon gouvernement a pris tous les engagements nécessaires pour garantir que la participation de tous les partis et groupes politiques au sein de l'espace politique du pays se poursuive sans entrave dans un environnement caractérisé par les principes de démocratie et de bonne gouvernance", a-t-il déclaré.

Selon lui, la réforme du secteur de la sécurité en Gambie est en cours et le processus est à un stade avancé. Il a souligné que la présence de l'ECOMIG dans le pays était un facteur de stabilisation.

"La participation et le soutien apportés par le Sénégal, tant pour le maintien de la stabilité que pour le renforcement des capacités de nos services de sécurité, ont beaucoup aidé mon gouvernement et ses partenaires à mettre progressivement en œuvre la réforme du secteur de la sécurité", a déclaré M. Barrow

Dans le cadre de la coopération économique, il a mentionné le tourisme et le commerce comme deux domaines dans lesquels les deux pays peuvent effectuer des progrès significatifs.

Leurs secteurs du tourisme ont collaboré dans le but de renforcer les capacités et les institutions d'accueil en Gambie et au Sénégal grâce à des échanges de bonnes pratiques et d'étudiants.

Le président Barrow a ajouté que le partage des destinations était également un domaine dans lequel les deux pays pourraient s'aventurer pour leurs intérêts mutuels, étant donné leur proximité géographique.

"À ce titre, des experts des deux pays pourraient entreprendre des études et proposer des domaines d'accord. Potentiellement, cela pourrait conduire à l'établissement d'un marché unique des destinations touristiques qui soit suffisamment compétitifs par rapport aux autres marchés de destination dans la sous-région et au-delà", a-t-il observé.

Selon le président gambien, dans le domaine du commerce, l'inauguration et l'ouverture du pont de la SénéGambie en 2019 a été une réussite majeure. Il a déclaré que le pont permet la libre circulation entre les parties nord et sud de la Gambie et du Sénégal.

Il a également déclaré qu'il permettait aux agriculteurs et aux commerçants de récolter les bénéfices découlant de la facilité de circulation et, dans une plus large mesure, facilite l'augmentation du commerce sous-régional dans la poursuite des objectifs d'intégration de la CEDEAO.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon