Coronavirus : Le Soudan ferme ses frontières aux ressortissants de huit pays, dont l'Égypte

13 Mars 2020

Khartoum, SOUDAN, 13 mars (Infosplusgabon) - Le Soudan a suspendu jeudi la délivrance de visas aux citoyens originaires de pays dévastés par le coronavirus et a exhorté ses citoyens à éviter de se rendre dans ces pays, sauf en cas de force majeure.

Dans la décision prise par le ministre des Affaires présidentielles, l'ambassadeur Omar Manis, il a énuméré les pays touchés par le virus, selon la liste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'agit de la Corée du Nord et du Sud, la Chine, l'Italie, l'Iran, la France, l'Espagne, le Japon et l'Égypte.

Selon la décision, les autorités concernées doivent prendre des mesures pour empêcher l'entrée ou la délivrance de visas aux étrangers provenant de ces pays.

La décision prévoit également la suspension des vols à destination de ces huit pays et la fermeture jusqu'à nouvel ordre des quatre points de passage entre le Soudan et l'Égypte.

Elle indique également que les fonctionnaires travaillant avec le protocole de l'État devraient s'assurer que ces mesures sont strictement appliquées dans les salles VIP et les salles présidentielles à Khartoum.

Le ministre a également déclaré dans sa décision que tous les points de sortie et d'entrée du Soudan devraient être dotés des équipements et des moyens nécessaires pour aider à la préparation et à la réponse rapide à la crise en mettant en place des efforts intégrés qui incluent la haute commission technique, le gouvernement de l'État et les unités de sécurité à la frontière.

Il a déclaré que la collaboration entre les services médicaux et le corps médical de l'armée serait renforcée et que des camps seraient préparés ainsi que des installations appropriées qui seraient converties en salles d'accueil dans un endroit stratégique pour couvrir toutes les zones géographiques

Le ministère des Finances et de la Planification économique devrait, selon la décision, financer un plan national de lutte contre le coronavirus et une réunion quadripartite impliquant la Banque mondiale, le FMIG et le ministère des Finances devrait être organisée pour élaborer des plans visant à garantir le financement nécessaire.

La décision a également conseillé aux gens d'éviter les zones trop encombrées lorsqu'ils se rendent à l'intérieur du pays

Il a également appelé tous les ministères concernés, en particulier ceux de la Culture et de l'Information, à mener une campagne concertée de diffusion de l'information sur le danger et le péril que représente le coronavirus.

Les ministères concernés sont ceux de la Santé, des Affaires étrangères, des Finances et de la Planification économique, de la Culture et de l'Information, de l'Intérieur, de la Défense et de la Chambre fédérale.

Pour l'heure, le Soudan, l'Éthiopie, le Soudan du Sud voisin, et l'Érythrée, n'a enregistré aucun cas de coronavirus cliniquement prouvé.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon