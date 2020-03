Le Rwanda conseille aux clubs sportifs de ne pas participer aux compétitions internationales

13 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 13 mars (Infosplusgabon) - Le ministère rwandais des Sports a conseillé jeudi aux supporters, joueurs et fédérations nationales d'annuler leur participation à toutes les compétitions internationales prévues, afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Le communiqué, publié par le ministre des Sports, Aurole Mimosa Munyangaju, a conseillé également aux fédérations sportives nationales de consulter leurs instances internationales respectives sur les préoccupations relatives à la participation aux jeux prévus dans les pays présentant un risque d'infection par la COVID-19, afin d'obtenir des conseils et d'envisager des mesures appropriées.

Toutefois, les compétitions nationales en cours se poursuivront comme prévu, mais les spectateurs sont autorisés à assister aux compétitions dans le plus grand respect des mesures de prévention de la COVID-19, indique le communiqué.

Bien que les mesures restent applicables jusqu'à nouvel ordre, le ministère a noté qu'en cas de nécessité certains matchs se dérouleront à huis clos.

"Il est obligatoire pour tous les établissements sportifs de se conformer aux mesures de prévention avec des installations sanitaires aux portes d'entrée, des vestiaires et des aires de restauration pour tous les spectateurs, les officiels et les joueurs avant d'accéder au stade", a déclaré le ministère.

Parmi les autres mesures prises pour prévenir le coronavirus, on peut citer l'installation de caméras à imagerie thermique à l'aéroport international de Kigali et à tous les points d'entrée, ainsi que la mise en place de lavabos et de désinfectants dans les lieux publics.

Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Rwanda jusqu'à présent, mais les responsables de Kigali sont en état d'alerte élevé pour s'assurer que le coronavirus qui a été détecté jusqu'à présent dans les pays voisins en République démocratique du Congo (RDC), en Côte d'Ivoire, au Togo, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, en Égypte, au Maroc et en Tunisie n'atteigne pas le Rwanda.

