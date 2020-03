Report à une date ultérieure de la 4è édition de la Semaine des Energies d’Afrique à cause du Coronavirus

13 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 13 mars (Infosplusgabon) - Le ministère burkinabè de l’Energie a reporté, jeudi, à une date ultérieure, la quatrième édition de la Semaine des Energies et Energies Renouvelables d’Afrique (SEERA), qui devrait se tenir du 02 au 04 avril, à cause de la maladie à Coronavirus dont deux cas ont été diagnostiqués depuis lundi, à Ouagadougou.

"Suite à la décision du Conseil des Ministres du mercredi 11 mars 2020, de suspendre toutes les manifestations d'envergure nationale et internationale regroupant plusieurs personnes, je suis au regret d'informer (…) que la Semaine des Énergies et Energies renouvelables d'Afrique (SEERA) initialement prévue du 02 au 04 avril 2020 est reportée à une date ultérieure", a écrit, dans un communiqué, le Secrétaire général du ministère Burkinabè en charge de l’Energie Jean Paul Yanogo.

Après la découverte de deux cas de coronavirus, les autorités burkinabè ont décidé de prendre un certain nombre de mesures pour éviter la propagation de la maladie.

La Semaine des Energies et Energies Renouvelables d’Afrique (SEERA) devrait réunir plus de 1 500 participants et exposants et des milliers de visiteurs au Burkina Faso avec comme pays invité d’honneur, la République populaire de Chine.

La nouvelle date sera communiquée par le Comité d’organisation selon le ministère de de l’Energie.

