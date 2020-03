Gabon : Les abonnés Gabon télécom privés d’internet et de wifi sur le fixe depuis lundi

12 Mars 2020

Gabon-Economie/Internet-Panne chez Gabon Telecom

LIBREVILLE, 12 mars (Infosplusgabon) - Les abonnés aux services Internet via l’ADSL et la fibre optique n’ont plus accès à Internet et au Wifi depuis lundi après-midi, au grand étonnement des abonnés qui sont périodiquement menacés de coupures par Gabon Télécom en cas de ...retard de règlement de leurs factures.

Chose étrange, ce n’est que ce jeudi à 17h26 que Gabon Telecom, filiale du Groupe Maroc Telecom ait enfin daigné rassurer sa clientèle à travers un sms laconique faisant état de « la double coupure de câbles SAT3 & ACE » qui aurait réduit l’accès internet Fixe.

Il est fort déplorable qu’aucune campagne d’explication ou de communication n’ai été initiée juste après l’incident qui prive de milliers d’abonnés de flux internet. On comprend bien vite que la situation de monopole suscite de l'arrogance et « tue » l’activité même si Gabon Telecom œuvre « pour un rétablissement imminent… sans qu’aucun délai n’ait été avancé.

Difficile de penser que Gabon Telecom ne dispose pas d’un département de communication réactif devant une telle situation.

Gageons que des mesures d’accompagnements pour ne pas dire de compensation accompagneront le manque à gagner depuis lundi par les sociétés et particuliers qui utilisent la fibre optique ou l'ADSL et font...encore confiance à Gabon Télécom.

