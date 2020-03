Dix personnes tuées par des hommes armés non identifiés dans le centre du Mali

12 Mars 2020

Bamako, Mali, 12 mars (Infosplusgabon) - Dix personnes ont été tuées et des habitations incendiées par des hommes armés non identifiés, mardi, à Kourkanda, localité située dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti, au centre du Mali, vers la frontière avec le Burkina Faso, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Ces hommes armés non identifiés, venus à motos dans la nuit, ont attaqué le village, faisant 10 morts civils avant d’incendier les habitations et de disparaître dans la nature, précisent les mêmes sources, qui ne signalent pas de blessés ou, la direction prise par les assaillants après leur forfait.

Depuis 2015, le centre du Mali est devenu le théâtre d'attaques terroristes meurtrières, de conflits inter-communautaires et de milliers de réfugiés disséminés en plusieurs endroits du pays et qui ont fait plusieurs victimes civiles et militaires et d'importants dégâts matériels.

La plupart de ces violences sont attribuées à un groupe jihadiste, le Katiba du Macina, dirigé par le prédicateur malien, Amadou Koufa, qui a rejoint le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance jihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda auquel appartient également le djihadiste touareg malien Iyad Ag Rhaly.

Suite aux recommandations du Dialogue national inclusif, organisé en décembre 2019 à Bamako, pour trouver une solution à la crise multiforme (sécuritaire, institutionnelle et économique) que connait la Mali, le gouvernement a pris ces derniers temps la décision de dialoguer avec ces deux djihadistes pour ramener la paix au Mali.

Dans une vidéo diffusée cette semaine, le guide de Ansardine, Iyad Ag Rhaly, dit accepter le dialogue avec les autorités maliennes amies à conditions que les troupes françaises de Barkane quittent le territoire malien.

Dans une première vidéo datant de quelques semaines, les deux djihadistes avaient conditionné ce dialogue à l'acceptation par le gouvernement malien d'appliquer la charia au Mali.

