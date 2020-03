Plus de 3.000 personnes mises en quarantaine depuis le déclenchement du plan de lutte contre le coronavirus en Tunisie

12 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 12 mars (Infosplusgabon) - Plus de 3.000 personnes ont été mises en quarantaine en Tunisie depuis le déclenchement du plan de prévention contre le coronavirus, a annoncé, mercredi, la directrice de l'Observatoire national tunisien des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

S'exprimant lors d'un point de presse, Mme Alaya a précisé que plus de 1.000 personnes ont quitté les lieux de en quarantaine.

Le ministère tunisien de la Santé et des services spécialisés ont mené des campagnes de nettoiement de tous les moyens de transport, en mettant l'accent sur le lavage à grande eau des gares et gares routières, le lavage des mains et la désinfection des espaces commerciaux.

Le gouvernement tunisien a annoncé mercredi la suspension et le report de toutes les manifestations sportives internationales et régionales programmées en Tunisie à des dates ultérieures.

L'Organisation mondiale de la Santé a annoncé mercredi que la crise du coronavirus était devenue une pandémie, appelant les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour faire face à la propagation de la maladie.

