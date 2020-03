Le coronavirus se propage dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud

12 Mars 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 12 mars (Infosplusgabon) - L'épidémie de coronavirus s'est étendue à la province sud-africaine du Cap-Ouest avec six autres cas ayant été confirmés, mercredi, par le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.

"Le ministre souhaite informer les populations que six nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés. Cela porte à 13, le nombre total de patients séropositifs pour le coronavirus en Afrique du Sud", a déclaré le ministère de la Santé, dans un communiqué de presse.

Un seul cas d'infection par la Covid-19 a été enregistré dans la province du Cap-Occidental, tandis que quatre nouveaux cas ont été confirmés dans le Gauteng, et un nouveau cas a été ajouté au décompte du KwaZulu-Natal.

"Le cas du Cap-Occidental est celui d'un homme de 36 ans qui avait voyagé dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Turquie. Il est rentré en Afrique du Sud, le 9 mars 2020", ont déclaré les autorités sanitaires.

Dans la province populeuse de Gauteng, les nouveaux cas confirmés sont ceux d'une femme de 33 ans qui s'était rendue en Italie et qui est rentrée au début du mois de mars. Les autres patients sont un couple, âgé de 34 et 33 ans, qui s'était rendu en Allemagne avant de rentrer en Afrique du Sud, le 9 mars.

Le quatrième nouveau cas dans le Gauteng est celui d'un homme de 57 ans qui s'est récemment rendu en Autriche et en Italie. Il est rentré en Afrique du Sud, le 9 mars.

Dans le KwaZulu-Natal, le nouveau cas est celui d'un homme de 40 ans qui s'était récemment rendu au Portugal. Il est rentré en Afrique du Sud, le 7 mars.

"Tous les patients ont été informés. Ceux qui sont confirmés positifs ont commencé à recevoir un traitement. Certains patients sont déjà à l'hôpital, tandis que d'autres, notamment ceux qui sont asymptomatiques, sont en auto quarantaine. La recherche de contacts a également commencé pour tous ces cas", a déclaré Mkhize.

Au moins 3.642 tests avaient été effectués, mercredi, en Afrique du Sud.

Le Premier ministre du Cap-Occidental, Alan Winde, a conseillé aux résidents de la province de consulter un médecin s'ils présentent des symptômes de grippe et ont soit voyagé à l'étranger, soit été en contact avec quelqu'un qui a voyagé à l'étranger, d'appeler une ligne d'assistance dédiée aux coronavirus au 0800-029-999.

Ce nouveau coronavirus mortel s'est répandu dans le monde entier depuis que les premiers cas de l'infection ont été détectés en Chine centrale en décembre 2019. Plus de 4.200 personnes sont mortes dans le monde et plus de 115.000 auraient été infectées au cours de la pandémie actuelle.

En Chine continentale, plus de 80.700 cas de virus et plus de 3.100 décès ont été enregistrés - la grande majorité dans la province de Hubei, point de départ de l'épidémie.

