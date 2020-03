Les États-Unis sanctionnent le ministre de la sécurité d'État du Zimbabwe et l'ambassadeur du pays en Tanzanie

12 Mars 2020

Washington, Etats-Unis, 12 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement des Etats-Unis a élargi ses sanctions contre le ministre de la Sécurité d'État du Zimbabwe, Owen Ncube, et l'ambassadeur du pays en Tanzanie, Anselem Sanyatwe, pour leur rôle joué dans les manifestations de 2018 et 2019.

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (Foreign Assets Control, OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné, mercredi, Sanyatwe et Ncube pour leur implication dans les violences organisées par l'Etat contre les manifestants et les opposants politiques en 2018 et 2019.

L'OFAC a simultanément levé les sanctions contre les ressortissants zimbabwéens, Ray Kaukonde, Shuvai Ben Mahofa, Sithokozile Mathuthu et Naison Ndlovu.

"Les dirigeants politiques et militaires du Zimbabwe ont, à plusieurs reprises, eu recours à la violence pour faire taire la dissidence politique et les protestations pacifiques. L'administration Trump tiendra pour responsable les élites zimbabwéennes corrompues de leur régime répressif et violent", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor américain, Justin Muzinich, dans un communiqué publié, mercredi.

Comme précédemment indiqué, l'année dernière, Ncube, Sanyatwe et sa femme avaient fait l’objet d’un embargo sur les voyages par le gouvernement américain.

Ncube a été placé sous embargo pour avoir supervisé la violence parrainée par l'Etat lors des manifestations anti-gouvernementales de janvier dernier qui avaient fait 17 morts et d'autres violations odieuses des droits de l'homme.

Sanyatwe a été placé sous embargo pour avoir supervisé la garde présidentielle qui avait envoyé des soldats pour écraser les manifestations dans le quartier central des affaires de Harare; le 1er août 2018, en raison d'un retard dans l'annonce des résultats de l'élection présidentielle effectuée deux jours plus tôt.

Cette action avait fait six morts et plusieurs autres actes flagrants sur les manifestants.

"En raison de la désignation du Trésor, tous les biens et intérêts de ces personnes qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en possession ou sous le contrôle de citoyens américains doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. Les règlements de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des citoyens américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de la personne bloquée ou désignée", indique le communiqué du Trésor américain.

"Le Trésor se joint au Département d'État pour exhorter le gouvernement zimbabwéen à prendre des mesures significatives en vue de créer un Zimbabwe pacifique, prospère et politiquement dynamique, plutôt que d'utiliser les ressources publiques pour rejeter la responsabilité des maux du Zimbabwe sur des parties autres que son élite corrompue et les institutions dont ils abusent pour leur bénéfice personnel".

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a pris son compte Twitter et a déclaré "Il est inacceptable de réduire au silence l'opposition politique et la société civile. Les sanctions prises aujourd'hui par @USTreasury contre Anselem Sanyatwe et Owen Ncube montrent clairement que les États-Unis ne toléreront pas l'utilisation de notre système financier par des auteurs de violations des droits de l'homme au #Zimbabwe".

Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a également utilisé son compte Twitter pour exhorter le gouvernement zimbabwéen à mettre en œuvre une véritable réforme et à demander des comptes aux auteurs de violations des droits de l'homme.

Avec ces mesures américaines publiées, mercredi, des sanctions ciblent maintenant 139 personnes et entreprises zimbabwéennes sur 144.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon