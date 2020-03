Le Ghana met à disposition 100 millions de dollars pour un plan de préparation aux coronavirus

12 Mars 2020

Accra, Ghana, 12 mars (Infosplusgabon) - Le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a déclaré, mercredi, qu'il avait demandé au ministre des Finances de dégager l'équivalent de 100 millions de dollars américains pour améliorer le plan de préparation et de réponse du pays au coronavirus.

Selon le président Akufo-Addo, ce montant est destiné à financer l'expansion des infrastructures, l'achat de matériel et d'équipement, et la sensibilisation des populations.

S'exprimant dans une émission de la radio télévision nationale, le président a expliqué qu'avec la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la maladie à coronavirus comme "une pandémie", il était important que le Ghana renforce sa préparation.

Déjà, tous les voisins immédiats du Ghana, le Burkina Faso au Nord, la Côte d'Ivoire à l'Ouest et le Togo à l'Est, ont enregistré des cas confirmés d'infection.

Le président Akufo-Addo a déclaré que les points d'entrée du Ghana, tels que les aéroports et les frontières terrestres, continuent de montrer un état de préparation satisfaisant pour contrôler tous les entrants dans le pays.

Jusqu'à présent, aucun des 57 cas suspects ne s'est révélé positif.

Le président a ordonné, mardi, la suspension de tous les voyages internationaux des fonctionnaires, sauf pour les missions critiques, qui devront être autorisées par le chef de cabinet du Bureau du Président.

Il a, en outre, déclaré avoir ordonné de nouvelles améliorations des protocoles pour le trafic entrant des pays déjà touchés, et a exhorté les Ghanéens à "s'abstenir autant que possible, de tout voyage à l'étranger, sauf en cas d’extrême nécessité, jusqu'à ce qu'il y ait une prise sur le virus".

Il a appelé, vendredi dernier, les Ghanéens à revoir la coutume de se serrer la main, et à y mettre immédiatement un terme, et a ajouté que tous les Ghanéens doivent se couvrir la bouche lorsqu'ils toussent ou éternuent.

Le président Akufo-Addo a appelé les organisations de la société civile, les écoles, les universités, les organisations religieuses et les lieux qui abritent de grands rassemblements, tels que les salles de classe, les amphithéâtres, les réunions, les fêtes et les funérailles, à mettre en place des mécanismes pour mettre en garde et aider les clients sur les mesures préventives de base.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon