Coronavirus : L'alerte à la pandémie devrait inciter les pays à faire plus contre le COVID-19 - OMS

Genève, Suisse, 12 mars (Infosplusgabon) - Les pays doivent "redoubler d'efforts" pour freiner la propagation du coronavirus COVID-19, a déclaré, mercredi, l'agence de santé des Nations Unies, après avoir annoncé que cette urgence mondiale pouvait être désormais qualifiée de pandémie.

S'exprimant à Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que le fait que ce terme soit utilisé ne signifie pas que le virus avait pris le dessus.

"Cela ne change pas ce que fait l'OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire", a-t-il déclaré, exhortant les gouvernements à poursuivre les mesures de confinement et d'isolement pour empêcher le virus de se propager.

Selon un communiqué des Nations Unies, les dernières données indiquent plus de 118.000 cas d'infection dans 114 pays et 4.291 décès, soit une multiplication par 13 en dehors de la Chine au cours des deux dernières semaines et une multiplication par trois du nombre de pays touchés.

Avec des milliers d'autres personnes qui "luttent pour leur vie" dans les hôpitaux, le Dr Tedros a noté que le bilan allait probablement augmenter dans les jours et les semaines à venir.

Malgré ces sombres prévisions, le directeur général de l'OMS a souligné que la grande majorité des pays était encore relativement épargnée par la COVID-19, qui a fait son apparition en Chine centrale en décembre dernier.

Environ 90% des cas ont été recensés dans quatre pays seulement, et la Chine et la Corée du Sud ont enregistré une "baisse significative" du nombre de cas, a-t-il ajouté.

En outre, 81 pays n'ont signalé aucun cas "alors ils devraient tout faire pour ne pas importer de cas".

57 autres pays ont signalé 10 cas ou moins, a déclaré le haut responsable de l'OMS, "ils peuvent ainsi l'étouffer dans l'oeuf".

Lors d'un briefing des journalistes au siège de l'OMS à Genève, M. Tedros a souligné le fait que ce serait "une erreur" pour les pays d'abandonner leurs efforts pour contenir le virus.

"La meilleure façon d'avancer est l'approche globale mixte qui fait de l'endiguement un pilier majeur", a-t-il déclaré, notant que certains pays "luttaient contre le manque de ressources", tandis que d'autres se battaient avec détermination.

