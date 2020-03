Le Rwanda interdit les grands rassemblements dans les écoles en raison du coronavirus

12 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 12 mars (Infosplusgabon) - Le ministère rwandais de l'Education a interdit mercredi les rassemblements dans les écoles pour éviter une éventuelle contamination du coronavirus dans le pays.

L'interdiction s'applique à toutes les écoles du pays et vise également les manifestations sportives et autres, a déclaré le ministère.

Cette mesure intervient après que le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente ait émis de nouvelles directives visant à éviter une éventuelle propagation du nouveau coronavirus mortel au moment où l'épidémie s'étend à différents pays africains.

Le Rwanda est en état d'alerte élevé pour s'assurer que le virus qui a été détecté jusqu'à présent en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, en Égypte, au Maroc et en Tunisie n'atteigne pas le Rwanda.

Parmi les autres mesures prises pour prévenir le coronavirus, on peut citer l'installation de caméras à imagerie thermique à l'aéroport international de Kigali et à tous les points d'entrée, ainsi que l'installation d'équipements de lavage des mains et de désinfectants dans les lieux publics.

Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Rwanda jusqu'à présent, mais les autorités sanitaires ont conseillé aux citoyens d'être en alerte et de prendre la prévention au sérieux.

Au-delà des mécanismes de contrôle établis, le laboratoire national de référence du Rwanda a lancé, depuis le mois dernier, la mise au point du test de diagnostic moléculaire Novodiag pour permettre un diagnostic rapide du nouveau coronavirus.

Ce projet est mené en collaboration avec l'Institut Robert Koch, une agence du gouvernement fédéral allemand et un institut de recherche responsable du contrôle et de la prévention des maladies.

